Po poklese sa priemyselné objednávky v USA vrátili v marci k rastu

Washington 4. mája (TASR) - Po februárovom poklese zaznamenali priemyselné objednávky v USA výrazné zotavenie, informovalo americké ministerstvo obchodu. Napriek výraznému rastu však údaje zaostali za očakávaniami.



Ministerstvo obchodu USA v utorok zverejnilo, že priemyselné objednávky v USA vzrástli v marci o 1,1 %. Vo februári po revízii o 0,5 % klesli. Revidované údaje za február sú tak lepšie, než ministerstvo pôvodne uvádzalo, keďže predbežné odhady poukazovali na pokles priemyselných objednávok o 0,8 %.



Čo sa týka marcových výsledkov, napriek solídnemu rastu sú o niečo horšie, než očakávali ekonómovia. Tí počítali s rastom priemyselných objednávok o 1,3 %.



K obratu došlo najmä pri tovare dlhodobej spotreby. Zatiaľ čo vo februári objednávky na tento tovar klesli o 0,9 %, v marci sa o 0,8 % zvýšili.



Výrazný rast zaznamenali aj objednávky na tovar krátkodobej spotreby, a to o 1,5 %. Tieto objednávky sa zvýšili aj v predchádzajúcom mesiaci, avšak iba o 0,1 %.



V medziročnom porovnaní sa priemyselné objednávky v USA zvýšili v marci o 6,6 %.



Väčšina ekonómov očakáva rast americkej ekonomiky v 2. štvrťroku o dvojciferné hodnoty. Takýto rast by ekonomiku nasmeroval k celoročnému rastu o minimálne 7 %. Ak sa tak stane, bude to najvýraznejší rast ekonomiky USA od roku 1984.



V roku 2020 zaznamenala americká ekonomika pokles o 3,5 %. Bol to najhorší vývoj amerického hospodárstva za 74 rokov.