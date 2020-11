Po povolení pre 737 MAX si Alaska Air chce prenajať boeingy 737 MAX 9

Seattle 23. novembra (TASR) - Letecká spoločnosť Alaska Air si plánuje prenajať 13 boeingov 737 MAX 9. Pre Boeing to znamená dobrú správu pár dní po tom, ako firma dostala povolenie na návrat lietadiel uzemnených od jari minulého roka do prevádzky.



Alaska Air v pondelok oznámila, že od lízingovej spoločnosti Air Lease si prenajme 13 nových boeingov 737 MAX 9. Zároveň dodala, že 10 airbusov A320, ktoré získala prevzatím spoločnosti Virgin America, lízingovej firme predá.



Boeing sa po povolení na návrat lietadla 737 MAX späť do prevádzky snaží prostredníctvom výhodnejších cien získať čo najviac objednávok a rehabilitovať kedysi najpredávanejší stroj. Ten úrady stiahli z oblohy v marci 2019 po dvoch tragických nehodách nasledujúcich necelých päť mesiacov po sebe. Najskôr v októbri 2018 sa krátko po štarte zrútilo lietadlo indonézskej spoločnosti Lion Air a začiatkom marca 2019 lietadlo Ethiopian Airlines. Stroj bol uzemnený do 18. novembra tohto roka, keď americký Federálny úrad pre letectvo schválil návrat lietadla do komerčnej prevádzky.



Boeing už skôr naznačil, že jedným zo záujemcov o nové stroje bude Alaska Air. K ďalším patria Southwest Airlines, Delta Air Lines a írska nízkonákladová spoločnosť Ryanair. V rozhovore pre britský denník The Financial Times šéf Delta Air Lines Ed Bastian naznačil možnosť kúpy lietadiel 737 MAX, ktoré táto letecká spoločnosť zatiaľ vo svojej flotile nemá.



Čo sa týka Alaska Air, aerolínie uviedli, že prvé dodávky 13 lietadiel 737 MAX očakávajú vo 4. kvartáli budúceho roka. Postupne by ich všetky mala firma získať v priebehu roka 2022.