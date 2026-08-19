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Po predchádzajúcom poklese sa cena zlata stabilizovala
Investori v súčasnosti vyčkávajú na zápisnicu z júlového zasadnutia americkej centrálnej banky (Fed).
Autor TASR
Londýn 19. augusta (TASR) - Po poklese v predchádzajúcom obchodovaní sa cena zlata v stredu stabilizovala. Investori v súčasnosti vyčkávajú na zápisnicu z júlového zasadnutia americkej centrálnej banky (Fed). Tá by mala naznačiť najbližšie vyhliadky menovej politiky Fedu. Informovala o tom agentúra Reuters.
Spotová cena zlata sa v stredu v ranných hodinách príliš nemenila. Okolo 8.00 h SELČ dosahovala 4337,59 USD (3747,05 eura) za troyskú uncu (31,1 g), čo je približne úroveň na záver utorkového obchodovania (18. 8.), ktoré uzatvorila poklesom zhruba o 2 %.
Pre trh so zlatom je momentálne kľúčové rozhodnutie Fedu o ďalšom vývoji úrokových sadzieb. Signály o ich zvýšení na septembrovom zasadnutí by pre cenu zlata znamenali ďalší tlak smerom nadol. Investori preto čakajú na stredajšiu zápisnicu z júlového zasadnutia Fedu, ktorá by mala naznačiť, ako sa menový výbor banky v septembri rozhodne. Správa bude zverejnená vo večerných hodinách stredoeurópskeho času.
Pravdepodobnosť, že Fed na budúci mesiac úrokové sadzby zvýši, však v poslednom období v dôsledku ekonomických dát z USA klesá. Trhy najnovšie stanovili pravdepodobnosť, že banka svoju menovú politiku sprísni, iba na 36 %, zatiaľ čo na začiatku augusta to bolo 57 %. Naopak, pravdepodobnosť, že úrokové sadzby ponechá na súčasnej úrovni, zvýšili na 64 %.
Z ďalších drahých kovov ceny striebra a paládia klesli, zatiaľ čo cena platiny vzrástla, avšak iba mierne. Cena striebra klesla o 1 % na 62,68 USD a cena paládia o 0,5 % 1283,74 USD za troyskú uncu. Cena platiny dosiahla 1714,08 USD za uncu, čo predstavuje rast o 0,1 %.
(1 EUR = 1,1576 USD)
Spotová cena zlata sa v stredu v ranných hodinách príliš nemenila. Okolo 8.00 h SELČ dosahovala 4337,59 USD (3747,05 eura) za troyskú uncu (31,1 g), čo je približne úroveň na záver utorkového obchodovania (18. 8.), ktoré uzatvorila poklesom zhruba o 2 %.
Pre trh so zlatom je momentálne kľúčové rozhodnutie Fedu o ďalšom vývoji úrokových sadzieb. Signály o ich zvýšení na septembrovom zasadnutí by pre cenu zlata znamenali ďalší tlak smerom nadol. Investori preto čakajú na stredajšiu zápisnicu z júlového zasadnutia Fedu, ktorá by mala naznačiť, ako sa menový výbor banky v septembri rozhodne. Správa bude zverejnená vo večerných hodinách stredoeurópskeho času.
Pravdepodobnosť, že Fed na budúci mesiac úrokové sadzby zvýši, však v poslednom období v dôsledku ekonomických dát z USA klesá. Trhy najnovšie stanovili pravdepodobnosť, že banka svoju menovú politiku sprísni, iba na 36 %, zatiaľ čo na začiatku augusta to bolo 57 %. Naopak, pravdepodobnosť, že úrokové sadzby ponechá na súčasnej úrovni, zvýšili na 64 %.
Z ďalších drahých kovov ceny striebra a paládia klesli, zatiaľ čo cena platiny vzrástla, avšak iba mierne. Cena striebra klesla o 1 % na 62,68 USD a cena paládia o 0,5 % 1283,74 USD za troyskú uncu. Cena platiny dosiahla 1714,08 USD za uncu, čo predstavuje rast o 0,1 %.
(1 EUR = 1,1576 USD)