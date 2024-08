Po predchádzajúcom prepade sa americké akcie vrátili k rastu

New York 6. augusta (TASR) - Situácia na akciových trhoch sa po predchádzajúcom prepade čiastočne stabilizovala a akcie na newyorskej burze otvorili utorkové obchodovanie rastom. Náladu čiastočne podporili predstavitelia americkej centrálnej banky (Fed), podľa ktorých by americká ekonomika nemala smerovať do recesie. Informovali o tom agentúry AFP a Reuters.



Zhruba po 30 minútach utorkového obchodovania na Wall Street zaznamenal hlavný index newyorskej burzy Dow Jones Industrial Average rast o 0,7 % na 38.979,82 bodu. Širší index S&P 500 vzrástol o 0,8 % na 5226,56 bodu a technologický index Nasdaq Composite dosiahol 16.268,54 bodu, čo predstavuje rast o 0,4 %.



V pondelok (5. 8.) pritom ako S&P 500, tak i Nasdaq Composite zaznamenali pokles minimálne o 3 %, keď náladu na trhoch ovplyvnili nepriaznivé údaje o vývoji na americkom trhu práce, podľa ktorých v USA vzniklo v júli podstatne menej pracovných miest, než sa čakalo a nezamestnanosť nečakane vzrástla zo 4,1 na 4,3 %. Na to burza reagovala už uplynulý piatok a výrazný pokles akcií pokračoval aj na začiatku týždňa.



Predstavitelia Fedu však v pondelok uviedli, že horšie než očakávané údaje z trhu práce automaticky neznamenajú smerovanie ekonomiky do recesie, aj keď upozornili, že Fed bude musieť pristúpiť k redukcii úrokových sadzieb, aby sa takémuto vývoju vyhol. Trhy predpokladajú, že americká centrálna banka v septembri zníži úrokové sadzby o 50 bázických bodov, pričom pravdepodobnosť takéhoto scenára stanovili na 75 %. Hlavnú úrokovú sadzbu odhadujú v závere tohto roka v pásme 4,25 % až 4,50 %.