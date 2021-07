Po predchádzajúcom prepade sa ceny ropy zvýšili

New York 20. júla (TASR) - Ceny ropy sa po pondelkovom (19. 7.) prepade čiastočne zotavili a cena Brentu sa od začiatku utorkového obchodovania drží nad úrovňou 69 USD za barel (159 litrov).



V pondelok sa ceny ropy prepadli približne o 7 %, keď na trhy zapôsobili informácie z víkendu o dohode ropných producentov zoskupených v OPEC+ o zvýšení produkcie od augusta. To znamená zvýšenie dodávok ropy na trhy v období, keď vo svete opäť rastie počet infikovaných novým koronavírusom, čo môže znížiť dopyt po komodite.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent so septembrovým kontraktom dosiahla do 18.59 h SELČ 69,26 USD (58,82 eura) za barel. Oproti pondelkovej uzávierke to znamená rast o 64 centov (0,93 %). V pondelok uzatvorila obchodovanie poklesom o 6,8 %.



Cena americkej ľahkej ropy WTI s augustovým kontraktom, ktorý v utorok exspiruje, dosiahla 67,16 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to znamená rast o 74 centov alebo 1,11 %. V pondelok na záver obchodovania klesla o 7,5 %.



(1 EUR = 1,1775 USD)