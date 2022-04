Po predchádzajúcom prepade sa ceny ropy čiastočne zotavili

Melbourne 7. apríla (TASR) - Po stredajšom (6. 4.) prepade o viac než 5 % na trojtýždňové minimum sa ceny ropy vo štvrtok čiastočne zotavili, pričom cena Brentu sa posunula k 103 USD za barel (159 litrov). Ceny komodity v stredu ovplyvnilo rozhodnutie Medzinárodnej agentúry pre energetiku (IEA) uvoľniť zo strategických rezerv viac než 100 miliónov barelov ropy. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v júni dosiahla do 7.37 h SELČ 102,77 USD (94,09 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená rast o 1,70 USD (1,68 %).



Cena americkej ľahkej ropy WTI s májovým kontraktom dosiahla 97,67 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje rast o 1,44 USD alebo 1,50 %.



IEA v stredu informovala, že jej členské štáty sa dohodli na uvoľnení ropy zo svojich strategických rezerv v celkovom objeme 120 miliónov barelov s cieľom znížiť ceny komodity, ktoré vyskočili po uvalení sankcií na Rusko za vojnu na Ukrajine. Z tohto objemu polovicu uvoľnia Spojené štáty, pričom 60 miliónov barelov je súčasťou ich už skôr oznámeného mimoriadneho uvoľnenia 180 miliónov barelov ropy od mája na šesť mesiacov. Celkovo tak IEA uvoľní na trh 240 miliónov barelov ropy.



Vo štvrtok sa však ceny ropy vrátili k rastu, keď analytici upozornili, že napriek kroku USA a následne ďalších štátov IEA budú dodávky na trh naďalej napäté. Podľa analytikov z National Australia Bank najnovší krok štátov IEA plus predchádzajúce uvoľnenie ropy zo strany organizácie oznámené 1. marca zabezpečí v období od mája do konca roka navyše celkovo 1 milión barelov ropy denne. To by malo zmierniť tlak na ceny v najbližšom období. Uvoľnené rezervy však bude následne potrebné doplniť, čo bude znamenať ďalšie zvýšenie napätia na trhu.



(1 EUR = 1,0923 USD)