Po predchádzajúcom prudkom raste sa americké akcie opätovne oslabujú

New York 10. apríla (TASR) - Americké akciové trhy sa po stredajšom (9. 4.) prudkom raste vrátili vo štvrtok k poklesu, pričom najvýraznejší pokles zaznamenal technologický index Nasdaq, ktorý klesol o vyše 3 %. Informovali o tom agentúry AFP a Reuters.



V stredu zaznamenala burza v New Yorku prudké zotavenie po tom, ako americký prezident Donald Trump po sérii sankcií voči desiatkam krajín oznámil, že zvýšené clá o 90 dní odkladá. Hlavný index burzy v New Yorku Dow Jones Industrial Average uzatvoril obchodovanie rastom o 7,87 %, širší index S&P 500 vzrástol o 9,52 % a technologický index Nasdaq zaznamenal zisk na úrovni 12,02 %.



Vo štvrtok sa však situácia opäť zmenila a akcie išli nadol. Index Dow Jones klesol o 2,60 % na 39.540,41 bodu, S&P 500 o 3,2 % na 5282,30 bodu a index Nasdaq zaznamenal pokles o 3,80 % na 16.407,91 bodu.



„Je možné, že trhy takto reagujú aj preto, že si uvedomili, že napriek určitým pozitívnym informáciám v predchádzajúcom dni sa situácia nezlepšila do takej miery, ako pôvodne predpokladali,“ povedal Jake Dollarhide, šéf investičnej poradenskej spoločnosti Longbow Asset Management v Tulse (Oklahoma). USA totiž z odkladu vyradili Čínu, voči ktorej clá ešte zvýšili na 125 %.



Investori okrem toho čakajú na výsledky veľkých amerických bánk, ktoré s ich zverejňovaním začnú v piatok (11. 4.). Navyše, dodal Dollarhide, je potrebné počítať s ďalšími správami vo veci dovozných ciel.