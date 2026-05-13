Po predchádzajúcom raste sa cena zlata vrátila k poklesu
Spotovú cenu zlata ovplyvnil vývoj dolára.
Autor TASR
Londýn 13. mája (TASR) - Cena zlata zaznamenala v stredu mierny pokles, pod čo sa do veľkej miery podpísalo posilnenie dolára. Investori zároveň sledujú aj to, ako sa bude vyvíjať návšteva amerického prezidenta Donalda Trumpa v Číne. Informovala o tom agentúra Reuters.
Spotová cena zlata dosiahla do 12.50 h SELČ 4703,49 USD (4007,06 eura) za troyskú uncu (31,1 g). Oproti záveru predchádzajúceho obchodovania, v ktorom zaznamenala trojtýždňové maximum, to znamená pokles o 0,2 %. Júnový kontrakt na zlato na americkej komoditnej burze Comex však vzrástol o 0,5 % na 4711,80 USD/unca.
Spotovú cenu zlata ovplyvnil vývoj dolára. Ten posilnil na najvyššiu úroveň za viac než týždeň. Investori okrem toho čakajú na rokovania Trumpa s jeho čínskym náprotivkom Si Ťin-pchingom.
Od konca februára, keď USA a Izrael napadli Irán, klesla cena zlata o viac než 10 %. Útok na Irán totiž viedol k rastu cien energií a riziku vyšších úrokových sadzieb počas dlhšieho obdobia.
Z ďalších drahých kovov sa cena striebra zvýšila o 1 % na 87,40 USD za uncu. Vzrástli aj ceny platiny a paládia, pričom v prípade platiny o 1,4 % na 2156,28 USD a v prípade paládia o 0,7 % na 1500,62 USD/unca.
(1 EUR = 1,1738 USD)
