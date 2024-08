Po predchádzajúcom výraznom raste ceny ropy mierne klesli

Peking 27. augusta (TASR) - Po predchádzajúcom výraznom raste zaznamenali ceny ropy v utorok mierny pokles. Aj naďalej sú však oproti začiatku minulého týždňa na podstatne vyššej úrovni, pričom cena Brentu sa drží nad 81 USD za barel (159 litrov). Na porovnanie, pred týždňom sa pohybovala okolo 77 USD za barel. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v októbri dosiahla do 7.25 h SELČ 81,34 USD (72,87 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená pokles o deväť centov (0,11 %). Cena americkej ľahkej ropy WTI dosiahla 77,24 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje pokles o 18 centov alebo 0,23 %.



Pod pondelkový (26. 8.) výrazný rast cien ropy sa podpísalo viacero faktorov. Na jednej strane ich nahor posunuli zvýšené očakávania, že americká centrálna banka v septembri pristúpi k zníženiu úrokových sadzieb, na druhej ich posilnila eskalácia konfliktu na Blízkom východe a informácie o zastavení ťažby z ropných ložísk v Líbyi.



"Trhy sú naďalej v napätí, keďže potýčky medzi Izraelom a libanonským hnutím Hizballáh naberajú na intenzite," uviedli analytici z banky ANZ. "Navyše napätie v oblasti dodávok ropy zvýšila Líbya, kde vláda vo východnej časti oznámila, že v dôsledku zvyšujúcich sa politických sporov v krajine pozastaví produkciu a vývoz ropy," dodali. To podľa výpočtov agentúry Reuters ovplyvní produkciu v objeme 1,17 milióna barelov denne.



(1 EUR = 1,1163 USD)