Po prekonaní rekordu 80 USD/unca cena striebra prudko spadla
Dôvodom je najmä výber ziskov investormi a čiastočne zmiernenie geopolitického napätia, čo znížilo záujem o aktíva známe ako bezpečný prístav.
Autor TASR
Londýn 29. decembra (TASR) - Cena striebra vyskočila v pondelok na nové historické maximum viac než 80 USD za troyskú uncu (31,1 g), neskôr však zaznamenala prudký pokles a okolo poludnia sa pohybovala okolo 75 USD/unca. Dôvodom je najmä výber ziskov investormi a čiastočne zmiernenie geopolitického napätia, čo znížilo záujem o aktíva známe ako bezpečný prístav. Pokles po dosiahnutí nového rekordu v závere minulého týždňa vykázala v pondelok aj cena zlata. Informoval o tom server spravodajskej televízie CNBC.
Spotová cena striebra dosiahla okolo poludnia 75,32 USD (63,90 eura) za uncu, čo oproti záveru predchádzajúceho obchodovania predstavuje pokles o 4,8 %. Dopoludnia však prekonala nový rekord, keď sa nakrátko dostala na 83,62 USD/unca.
Spotová cena zlata klesla o 1,4 % na 4470,56 USD/troyská unca. V piatok vykázala historické maximum 4549,71 USD/unca. Februárový kontrakt na zlato, ktorý sa obchoduje na burze Comex, klesol o 1,3 % na 4493,20 USD/unca.
Prepad ceny zaznamenala aj platina, ktorej cena rovnako ako v prípade striebra v dopoludňajších hodinách dosiahla nové historické maximum. To predstavovala cena 2478,50 USD/unca. Okolo obeda však cena klesla o 6 % na 2305,15 USD za uncu.
Ešte výraznejší pokles ceny zaznamenalo paládium. Jeho cena dosiahla 1669,11 USD/unca, čo oproti záveru predchádzajúceho obchodovania predstavuje pokles o 13,2 %.
„Dôvodom dnešného prudkého poklesu cien drahých kovov, ktorý nasledoval po zaznamenaní historických maxím, je najmä výber ziskov pred záverom roka,“ povedal analytik z ActivTrades Ricardo Evangelista. „Čiastočne však ceny ovplyvnil aj mierny optimizmus po tom, ako USA oznámili pokrok v rokovaniach o ukončení vojny na Ukrajine,“ dodal. Americký prezident Donald Trump v nedeľu (28. 12.) povedal, že spolu s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským „sa posunuli podstatne bližšie, prípadne až veľmi blízko k dohode o ukončení vojnového konfliktu“.
Od začiatku roka vzrástla cena zlata o 72 % a v prípade ceny striebra je rast v porovnaní s vývojom pri zlate viac než dvojnásobný. Tento rok cena striebra vyskočila až o 181 %, k čomu prispeli klesajúce zásoby a vysoký dopyt zo strany investorov, ako aj priemyslu.
(1 EUR = 1,1787 USD)
