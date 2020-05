Po prudkom raste ceny ropy mierne klesli

Tokio 1. mája (TASR) - Po štvrtkovom (30. 4.) prudkom raste zaznamenali ceny ropy v piatok mierny pokles, pričom cena severomorskej ropy Brent klesla pod 26 USD za barel (159 litrov). Vývoj na trhu čiastočne ovplyvnili informácie o prudkom raste produkcie v štátoch Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) za minulý mesiac.



OPEC a ďalší producenti na čele s Ruskom sa síce začiatkom apríla dohodli na nových výrazných obmedzeniach v produkcii ropy s platnosťou od 1. mája, prieskum agentúry Reuters zverejnený vo štvrtok však poukázal na rast produkcie v krajinách OPEC za minulý mesiac na vyše ročné maximum. Príčinou je rozhodnutie Saudskej Arábie a ďalších členov OPEC zvýšiť ťažbu na maximum po tom, ako padla pôvodná dohoda medzi OPEC a Ruskom o obmedzovaní produkcie.



Ťažba ropy zo strany OPEC za mesiac apríl dosiahla 30,25 milióna barelov denne. To je o 1,61 milióna barelov denne viac než v marci. Ak sa odhad potvrdí, bude to znamenať najvyššiu produkciu od marca minulého roka.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s novým, júlovým kontraktom dosiahla do 11.40 h SELČ 25,99 USD (23,90 eura) za barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje pokles o 49 centov (1,85 %). Počas štvrtkového obchodovania zaznamenala prudký rast až o 12 % a za celý mesiac o 11 %. Od začiatku roka však v dôsledku pandémie nového koronavírusu zaznamenala cena ropy Brent pokles približne o 60 %.



Cena americkej ľahkej ropy WTI s dodávkou v júni dosiahla 18,41 USD za barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje pokles o 43 centov alebo 2,28 %. Vo štvrtok však zaznamenala rast o 25 %. Na druhej strane za celý mesiac evidovala pokles, už štvrtý mesiac po sebe a od začiatku roka pokles dosiahol 70 %.



(1 EUR = 1,0876 USD)