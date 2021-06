Po raste na takmer 3-ročné maximum ceny ropy mierne klesli

Tokio 28. júna (TASR) - Po tom, ako v závere minulého týždňa zaznamenali rast na takmer 3-ročné maximum, ceny ropy v pondelok mierne klesli, pričom cena Brentu skĺzla pod 76 USD za barel (159 litrov). Vývoj cien čiastočne ovplyvnilo vyčkávanie trhov na schôdzku štátov Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) a ďalších producentov, pričom trhy očakávajú, že krajiny rozhodnú o zvýšení produkcie v nasledujúcich mesiacoch.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s augustovým kontraktom dosiahla do 10.11 h SELČ 75,91 USD (63,52 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená pokles o 27 centov (0,35 %). Na záver piatkového obchodovania (25. 6.) dosiahla 76,18 USD/barel, čo bola najvyššia uzatváracia cena od októbra 2018. Vývoj ovplyvnil najmä vysoký dopyt po rope a s tým spojené očakávania analytikov, že dopyt bude prevyšovať ponuku.



Podobný vývoj zaznamenala aj cena americkej ľahkej ropy WTI. Do 10.11 h SELČ dosiahla 73,85 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje pokles o 20 centov (0,27 %). Aj v tomto prípade bola uzatváracia cena z piatka (74,05 USD/barel) najvyššia od októbra 2018. V obidvoch prípadoch sa tak cena ropy za celý týždeň zvýšila o viac než 3 %.



Pre vysoký dopyt sa však následne na trhoch zvýšili očakávania, že zoskupenie OPEC+, ktoré zahrnuje OPEC a ďalších veľkých producentov na čele s Ruskom, pristúpi na zvýšenie produkcie od augusta. Schôdzka je naplánovaná na štvrtok 1. júla.



(1 EUR = 1,1950 USD)