Po RBI zvyšuje ECB tlak pre aktivity v Rusku aj na taliansku UniCredit

Rím 21. apríla (TASR) - Európska centrálna banka (ECB) by mala čoskoro nariadiť talianskej banke UniCredit obmedziť biznis na ruskom trhu. Uviedli to dva zdroje oboznámené s informáciami. UniCredit tak musí počítať s rovnakou požiadavkou, na akú sa pripravuje rakúska banková skupina Raiffeisen Bank International (RBI). Informovala o tom agentúra Reuters.



Rakúska RBI je najväčšia európska banka pôsobiaca na ruskom trhu, UniCredit je z tohto pohľadu dvojkou. RBI už vo štvrtok (18. 4.) oznámila, že očakáva, že ECB ju čoskoro vyzve, aby svoje podnikateľské aktivity v Rusku v stanovenom termíne obmedzila. Podobné právne záväzné nariadenie by po mesiacoch rokovaní mala ECB poslať aj banke UniCredit. Je to posledný krok zo strany ECB pred uplatnením sankcií, napríklad stanovením pokuty.



Dva roky od útoku Ruska na Ukrajinu začali európske inštitúcie zvyšovať tlak na banky, aby obmedzili svoje aktivity na ruskom trhu, keďže na ukončenie konfliktu v dohľadnom čase to zatiaľ nevyzerá. Západné štáty postupne sprísňujú sankcie a skupina G7 hľadá spôsoby, ako použiť zmrazené ruské aktíva na pomoc Ukrajine.



RBI aj UniCredit pôsobia na ruskom trhu od rozpadu Sovietskeho zväzu pred viac než 30 rokmi. V súvislosti s tlakom ECB generálny riaditeľ UniCredit Andrea Orcel vo februári uviedol, že stratégia banky v Rusku sa nemení a banka svoj biznis v krajine postupne redukuje.



Ruská divízia UniCredit však za minulý rok oznámila zisk pred zdanením na úrovni 890 miliónov eur, čo z celkového objemu zisku predstavuje 7,7 %. Za rok 2021, teda za posledný rok pred útokom Ruska na Ukrajinu, dosiahol zisk pred zdanením divízie 210 miliónov eur. Aj keď sa objem úverov ruskej divízie UniCredit znížil v roku 2023 o polovicu a počet zamestnancov klesol zhruba o 8 % na približne 3150, tržby sa v dôsledku rastu bankových poplatkov zvýšili o 17 %.