Po rekonštrukcii otvorili v Trenčíne nocľaháreň a denné centrum

Trenčín 29. apríla (TASR) - Na Nešporovej ulici v Trenčíne otvorili v pondelok zrekonštruovanú nocľaháreň a nízkoprahové denné centrum. Z celkových nákladov 870.000 eur tvoril 470.000 eur príspevok z eurofondov, zvyšok zaplatilo mesto zo svojho rozpočtu. Informovala o tom trenčianska hovorkyňa Erika Ságová.



Pôvodná budova nocľahárne pochádzala z 19. storočia. Bola už zastaraná. Napriek viacerým čiastkovým rekonštrukciám bolo potrebné ju sanovať a celkovo modernizovať. V rámci rekonštrukcie vymenili elektrinu, kúrenie, rozvody vody, upravili sa vnútorné priestory. Obnovili sa aj nosné prvky stavby, podlahy, omietky a fasáda.



"Dnes priestory spĺňajú podmienky na poskytovanie sociálnych služieb v súčasných štandardoch. Nešlo len o stavebné práce, ale aj o nákup interiérového vybavenia. Terénnu sociálnu službu pomôže mestu zabezpečovať i nové motorové vozidlo. Rekonštrukciou budovy sa zvýšila kapacita nocľahárne zo 16 na 29 lôžok. Podkrovie bude využívať nízkoprahové denné centrum. Aj po modernizácii bude pri vstupe do nocľahárne cena symbolické jedno euro," uviedla hovorkyňa.



Vstup do nízkoprahového denného centra bude bezplatný. Klienti tam môžu pobudnúť časť dňa a využiť bezplatné sociálne poradenstvo, pomoc pri uplatňovaní svojich práv alebo materiálnu pomoc. Klienti v dennom centre môžu absolvovať i kompletnú hygienu, strihanie vlasov, holenie, ošetrenie drobných rán a pranie šatstva.



Nocľaháreň i denné centrum sú v prevádzke celoročne, teda aj počas sviatkov. Nocľaháreň je otvorená denne od 19.00 do 7.00 h, nízkoprahové denné centrum v pracovných dňoch od 8.00 h.