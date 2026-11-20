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Po rekordnej prvotnej verejnej ponuke akcie Anthropicu klesli
Obchodovanie s akciami Anthropicu po uvedení na burzu sa považuje za test záujmu investorov o akcie spoločností podnikajúcich v oblasti umelej inteligencie.
Autor TASR
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New York 20. novembra (TASR) - Akcie spoločnosti Anthropic pôsobiacej v oblasti umelej inteligencie v piatok ráno pred otvorením americkej burzy stratili 6 %. Pokračoval tak ich pokles po stredajšej (18. 11.) prvotnej verejnej ponuke (IPO), v ktorej spoločnosť získala rekordných 81,3 miliardy USD (73,96 miliardy eur). TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
Akcie spoločnosti Anthropic už vo štvrtok (19. 11.), čiže počas prvého obchodovacieho dňa, oproti otváracej cene klesli o 13 %. „Pokles hodnoty akcií je po kótovaní na burze normálny, ale nevieme, či tento pokles bude v súlade s inými IPO alebo bude volatilnejší,“ povedala výkonná riaditeľka investičnej skupiny SOC Tejal Patelová.
Obchodovanie s akciami Anthropicu po uvedení na burzu sa považuje za test záujmu investorov o akcie spoločností podnikajúcich v oblasti umelej inteligencie. Trvalý pokles Anthropicu by tak prehĺbil obavy v tomto sektore.
Hlavný ekonóm českého peňažného ústavu Trinity Bank Lukáš Kovanda poukazuje na to, že veľkí inštitucionálni investori, ktorí pri upisovaní akcií Anthropicu zaplatili 83 USD za kus, pri štvrtkovej uzatváracej cene 97,17 USD za akciu dosiahli zisk viac ako 17 %. Malí investori, ktorí v úvode prvého obchodovacieho dňa Anthropicu na burze kupovali jeho akcie za 111,50 USD za kus, však stratili viac ako 19 %. „Anthropic môže byť skvelá firma. Lenže skvelá firma automaticky neznamená skvelú investíciu. Na burze totiž nestačí správne odhadnúť budúcnosť. Treba tiež nepreplatiť jej cenu,“ poznamenal Kovanda.
Analytik spoločnosti PitchBook Harrison Rolfes však konštatoval, že do ceny akcií sa započítava aj potenciál rastu. „Veľké prvotné verejné ponuky v minulosti prinášali v prvom roku len mierne výnosy,“ dodal.
(1 EUR = 1,0992 USD)
Akcie spoločnosti Anthropic už vo štvrtok (19. 11.), čiže počas prvého obchodovacieho dňa, oproti otváracej cene klesli o 13 %. „Pokles hodnoty akcií je po kótovaní na burze normálny, ale nevieme, či tento pokles bude v súlade s inými IPO alebo bude volatilnejší,“ povedala výkonná riaditeľka investičnej skupiny SOC Tejal Patelová.
Obchodovanie s akciami Anthropicu po uvedení na burzu sa považuje za test záujmu investorov o akcie spoločností podnikajúcich v oblasti umelej inteligencie. Trvalý pokles Anthropicu by tak prehĺbil obavy v tomto sektore.
Hlavný ekonóm českého peňažného ústavu Trinity Bank Lukáš Kovanda poukazuje na to, že veľkí inštitucionálni investori, ktorí pri upisovaní akcií Anthropicu zaplatili 83 USD za kus, pri štvrtkovej uzatváracej cene 97,17 USD za akciu dosiahli zisk viac ako 17 %. Malí investori, ktorí v úvode prvého obchodovacieho dňa Anthropicu na burze kupovali jeho akcie za 111,50 USD za kus, však stratili viac ako 19 %. „Anthropic môže byť skvelá firma. Lenže skvelá firma automaticky neznamená skvelú investíciu. Na burze totiž nestačí správne odhadnúť budúcnosť. Treba tiež nepreplatiť jej cenu,“ poznamenal Kovanda.
Analytik spoločnosti PitchBook Harrison Rolfes však konštatoval, že do ceny akcií sa započítava aj potenciál rastu. „Veľké prvotné verejné ponuky v minulosti prinášali v prvom roku len mierne výnosy,“ dodal.
(1 EUR = 1,0992 USD)