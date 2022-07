Po rekordnom záujme dopyt po letenkách klesá, lacnejšie sú na jeseň

Bratislava 23. júla (TASR) - Po rekordných rezerváciách z mája a júna dopyt cestovateľov v júli prvýkrát mierne klesol, uviedla travel-tech spoločnosť Kiwi.com. Tento vývoj signalizuje návrat k tradičným trendom. Cestovatelia zo Slovenska, ktorí plánujú dovolenku v septembri a októbri, môžu očakávať lacnejšie letenky. Ich ceny sú v priemere o 20 % nižšie než na júl a v rámci Európy je to o 25 % menej v porovnaní s aktuálnymi cenami.



"Dopyt po letenkách je naďalej vysoký, avšak nedosahuje rekordy, ktoré sme zaznamenali pred niekoľkými týždňami. Okrem prirodzeného poklesu po začiatku letnej sezóny môžu byť dôvodom vyššie ceny leteniek, inflácia, ale aj aktuálna situácia na letiskách," vysvetlila Eliška Řezníček Dočkalová, riaditeľka zákazníckej skúsenosti spoločnosti.



Práve situácia na letiskách zostáva naďalej neistá a chaotická. Počas júna a júla bola podľa údajov spoločnosti miera rušenia letov v Európe v porovnaní s aprílom a májom dvojnásobná.



"Vzhľadom na to, že letiská naďalej čelia vysokému náporu cestovateľov, pristupujú niektoré z nich k preventívnym opatreniam, napríklad znižujú počet príletov a odletov. Na niektorých letiskách sa situácia už zlepšuje a očakávame, že koncom leta a začiatkom jesene by mala byť plne pod kontrolou," dodáva Dočkalová.