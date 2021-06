Po Renaulte obvinili z emisného podvodu vo Francúzsku aj Peugeot

Paríž 10. júna (TASR) - Po automobilke Renault obvinili vo Francúzsku z podvodu pri emisných testoch aj Peugeot. Potvrdila to firma Stellantis, pod ktorú značka patrí.



Spoločnosť informovala, že v súvislosti s vyšetrovaním manipulácie emisných testov pri naftových autách súd v Paríži obvinil Peugeot z podvodu na spotrebiteľoch. Zároveň nariadil spoločnosti poskytnúť garancie v hodnote 30 miliónov eur pre prípadné kompenzácie. V rámci toho istého vyšetrovania súd nariadil Citroënu a FCA Italy, ktoré sú ďalšími divíziami Stellantisu, aby sa do niekoľkých týždňov dostavili na súd, dodala firma Stellantis, ktorej informácie zverejnila agentúra Reuters.



Vyšetrovanie Peugeotu sa zameriava na staršie naftové vozidlá predané vo Francúzsku v rokoch 2009 až 2015. Vychádza pritom z rozsiahlejšieho vyšetrovania francúzskych úradov, ktoré spustili v roku 2017 v reakcii na škandál nemeckej automobilky Volkswagen.



Stellantis, ktorý vznikol fúziou firiem PSA Group a Fiat Chrysler, uviedol, že zvažuje svoje možnosti obhajoby v tomto prípade. Zároveň dodal, že je presvedčený o tom, že jeho systémy emisných kontrol spĺňajú všetky požiadavky platné v danom čase a je pripravený to prezentovať aj na súde.



Peugeot je tento týždeň druhou firmou obvinenou v súvislosti s emisnou kauzou. V utorok (8. 6.) bola v rovnakom prípade obvinená automobilka Renault. Francúzska prokuratúra tvrdí, že vyšetrovania z roku 2019 ukázali, že pri niektorých autách boli vysoko prekročené limity na emisie oxidov dusíka. Ako uviedla, počas reálnej premávky prekračovali emisie oxidov dusíka pri niektorých modeloch viac než 10-násobok povolených limitov.



Automobilky po celej Európe sa do pozornosti úradov dostali v dôsledku škandálu Volkswagenu. Ten vypukol v septembri 2015, keď Americký úrad na ochranu životného prostredia oznámil, že Volkswagen do státisícov naftových áut v USA nainštaloval softvér, ktorý umožňoval maskovať skutočné hodnoty oxidov dusíka. Spoločnosť neskôr priznala, že vo svete jazdí približne 11 miliónov áut s nelegálnym softvérom, z toho zhruba 8,5 milióna v Európe. Škandál stál Volkswagen už viac než 32 miliárd eur.