Po Rio Tinto a Amara Raja má InoBat Auto ďalšieho investora

Bratislava 4. januára (TASR) – Výrobca batérií InoBat Auto získal po vstupe britsko-austrálskeho ťažobného koncernu Rio Tinto a indického výrobcu priemyselných a automobilových batérií Amara Raja ďalšieho investora. Je ním americký špecialista pre výrobcov elektrických vozidiel Ideanomics Mobility. Cieľom spolupráce má byť podpora stabilnej výroby, no aj spoločný vývoj a komercializácia rôznych typov batériových článkov pre americký trh, informoval v utorok InoBat.



Výšku investície neuviedol, no má primárne podporiť výskumno-vývojové centrum a pilotnú batériovú linku InoBat vo Voderadoch. Spoločné aktivity chcú zamerať aj na navrhovanie, vývoj, výrobu a distribúciu batérií na americkom trhu. Zámerom spolupráce je urýchliť rast dcérskych spoločností Ideanomics a ponúknuť výrobnú alternatívu najmä pre zákazníkov so sídlom v USA a Európe.



InoBat informoval, že investície v desiatkach miliónov eur, ktoré nedávno získal, budú v prvom rade použité na rozvoj výskumu a vývoja batérií.