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Po rokovaniach Iránu s Ománom o Hormuzskom prielive ropa zlacnela
Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v októbri dosiahla do 7.14 h SELČ 86,71 USD (74,35 eura) za barel (159 litrov).
Autor TASR
Singapur 26. augusta (TASR) - Ceny ropy v stredu ráno klesli. Rokovania medzi Iránom a Ománom totiž oživili nádeje, že Hormuzský prieliv by sa mohol znovu otvoriť, čím by sa skončili obmedzenia prepravy ovplyvňujúce dodávky z kľúčového regiónu Blízkeho východu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.
Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v októbri dosiahla do 7.14 h SELČ 86,71 USD (74,35 eura) za barel (159 litrov). Oproti predchádzajúcej uzávierke to predstavuje pokles o 1,87 USD (2,11 %).
Cena americkej ľahkej ropy WTI s októbrovým kontraktom dosiahla 80,59 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to bol pokles o 1,77 USD, čiže o 2,15 %.
Irán, ktorý čelí zvýšenému ekonomickému tlaku zo strany amerického prezidenta Donalda Trumpa, uviedol, že obnovil rokovania s Ománom o riadení prepravy cez Hormuzský prieliv. Irán a Omán už týždne vedú prerušované rokovania o kontrole dopravy cez túto vodnú cestu, ktorou sa pred začiatkom vojny USA a Izraela proti Iránu prepravovala pätina svetových dodávok ropy a skvapalneného zemného plynu. Obe krajiny v utorok (25. 8.) uviedli, že rokovali o „spoločnom dočasnom navigačnom koridore“ cez prieliv a dohodli sa na jeho odmínovaní.
Pokračujú aj rokovania o úplnom ukončení konfliktu. Pakistan a Irán dosiahli „významný pokrok“ v rozhovoroch zameraných na cestu k mieru, uviedol pakistanský minister vnútra na záver návštevy Teheránu.
(1 EUR = 1,1662 USD)
Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v októbri dosiahla do 7.14 h SELČ 86,71 USD (74,35 eura) za barel (159 litrov). Oproti predchádzajúcej uzávierke to predstavuje pokles o 1,87 USD (2,11 %).
Cena americkej ľahkej ropy WTI s októbrovým kontraktom dosiahla 80,59 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to bol pokles o 1,77 USD, čiže o 2,15 %.
Irán, ktorý čelí zvýšenému ekonomickému tlaku zo strany amerického prezidenta Donalda Trumpa, uviedol, že obnovil rokovania s Ománom o riadení prepravy cez Hormuzský prieliv. Irán a Omán už týždne vedú prerušované rokovania o kontrole dopravy cez túto vodnú cestu, ktorou sa pred začiatkom vojny USA a Izraela proti Iránu prepravovala pätina svetových dodávok ropy a skvapalneného zemného plynu. Obe krajiny v utorok (25. 8.) uviedli, že rokovali o „spoločnom dočasnom navigačnom koridore“ cez prieliv a dohodli sa na jeho odmínovaní.
Pokračujú aj rokovania o úplnom ukončení konfliktu. Pakistan a Irán dosiahli „významný pokrok“ v rozhovoroch zameraných na cestu k mieru, uviedol pakistanský minister vnútra na záver návštevy Teheránu.
(1 EUR = 1,1662 USD)