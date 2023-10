Po roku prác otvorili cestu medzi Utekáčom a Čiernym Balogom

Sihla/Čierny Balog 11. októbra (TASR) - Po roku stavebných prác otvorili v stredu viac ako 34 kilometrov dlhý, zrekonštruovaný úsek cesty druhej a tretej triedy, ktorá spája obce Utekáč, Sihla a Čierny Balog. Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK) do rekonštrukcie investoval viac ako 13,8 milióna eur, z toho vyše 10,4 milióna eur sa jej podarilo získať z eurofondov.



"Cesta medzi Utekáčom a Sihlou patrila vôbec k najhorším v kraji. Sme preto veľmi radi, že sa nám ju podarilo po rokoch, počas ktorých sme museli čeliť mnohým prekážkam, obnoviť a odovzdať verejnosti," povedal TASR predseda BBSK Ondrej Lunter. Do stavby totiž zasiahla inflácia a dodávatelia od projektu odstúpili, ale v čase sa menil aj samotný projekt, čo stavbu stále posúvalo.



Ako uviedol, nová cesta by mala do tejto časti kraja priviesť aj viac turistov, keďže tento región je bohatý na miesta spojené s rekreáciou a oddychom.



Podľa zástupcu zhotoviteľa spoločnosti Eurovia Stred Miloša Farkaša okrem samotnej vozovky a podložia, ktoré bolo vymenené na celej polovici úseku, prešlo rekonštrukciou aj 14 mostov, 89 priepustov a pribudlo tu viac ako 20 kilometrov nových zvodidiel. "Zabrať nám dal najmä úsek medzi Utekáčom a Sihlou, ktorý bol pred rekonštrukciou na niektorých miestach až neprejazdný," pripomenul. "Dnes, po obnove, už uvažujeme, že cesta sa preradí do vyššej kategórie," dodal.



Ako TASR povedal starosta Utekáča Miroslav Barutiak, obyvateľom asi tisícčlennej obce sa obnovou dezolátnej cesty smerom na Sihlu v dĺžke asi 16 kilometrov výrazne zlepší dostupnosť do zamestnania, a to najmä v smere na Brezno a Hriňovú, kde viacerí obyvatelia pracujú. "O desať kilometrov sa tiež skráti dostupnosť na rýchlostnú komunikáciu R2 v Kriváni," dodal.