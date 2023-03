Po rozhodnutí o výraznom zvýšení sadzieb ceny ropy opäť poklesli

Londýn 16. marca (TASR) - Ceny ropy pokračujú v poklese z predchádzajúceho dňa, pričom cena Brentu klesla opäť k hranici 72 USD za barel (159 litrov). Po krátkom zotavení na začiatku štvrtkového obchodovania ich nadol poslalo rozhodnutie Európskej centrálnej banky (ECB) zvýšiť úrokové sadzby v rozsahu, v akom banka pôvodne plánovala, napriek najnovším otrasom na trhoch. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v máji dosiahla do 15.34 h SEČ 72,19 USD (68,14 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená pokles o 1,50 USD (2,04 %).



Cena americkej ľahkej ropy WTI s aprílovým kontraktom dosiahla 66,08 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje pokles o 1,53 USD (2,26 %). V stredu (15. 3.), tretí deň poklesu po sebe, klesla WTI prvýkrát od 20. decembra 2021 pod 70 USD/barel.



Od piatkovej uzávierky (10. 3.) zaznamenala cena Brentu doteraz pokles o vyše 12,5 %. Cena WTI klesla o 13,5 %.



Náladu na ropných trhoch, ktorú od stredy ovplyvňovali najmä problémy švajčiarskeho bankového gigantu Credit Suisse, zlepšili na začiatku štvrtkového obchodovania informácie, že švajčiarska centrálna banka poskytne Credit Suisse s cieľom posilniť likviditu a zvýšiť dôveru investorov úver vo výške 54 miliárd USD. Avšak rozhodnutie ECB o zvýšení úrokových sadzieb o 50 bázických bodov náladu na trhoch opäť zhoršilo a ceny ropy poslalo nadol.



Očakávalo sa totiž, že centrálna banka eurozóny zohľadní najnovšie otrasy na finančných trhoch a úrokové sadzby zvýši v menšom rozsahu. Pre ECB bola však pri rozhodovaní kľúčová inflácia. Na druhej strane dodala, že súčasnú situáciu na finančných trhoch bude pozorne sledovať a v prípade potreby prijme opatrenia.



(1 EUR = 1,0595 USD)