Po skončení škôl vzniká absolventom povinnosť voči Sociálnej poisťovni

Bratislava 29. mája (TASR) - Po skončení stredných a vysokých škôl vzniknú absolventom povinnosti voči Sociálnej poisťovni (SP), až keď začnú pracovať. V stredu na to upozornila poisťovňa, ktorá si pripravila pre absolventov zoznam, ako postupovať napríklad pri platení sociálnych odvodov alebo poberaní dávky v nezamestnanosti.



Platenie odvodov do Sociálnej poisťovne čaká absolventov škôl, až keď začnú pracovať na trvalý pracovný pomer alebo na dohodu. V tomto prípade bude za nich platiť poistné z dohodnutej mzdy zamestnávateľ. Ak začnú podnikať, tak povinné poistenie im poisťovňa posúdi až na budúci rok, a to podľa dosiahnutých príjmov z podnikania uvedených v daňovom priznaní za rok 2024.



SP dodala, že okrem toho majú absolventi aj možnosť si dobrovoľne platiť poistné, z ktorého môžu mať v budúcnosti prípadný nárok napríklad na nemocenské alebo materské dávky. Toto poistenie sa im takisto zaráta do obdobia dôchodkového poistenia pre budúci nárok na dôchodok.



Prácu alebo štúdium v zahraničí nemusia absolventi nahlasovať. "Ak si študent po škole plánuje užiť voľno, nepracovať, cestovať doma či po svete alebo na dlhší čas odísť študovať či pracovať do zahraničia, nemá voči Sociálnej poisťovni žiadne povinnosti," priblížil hovorca SP Martin Kontúr. "Nemusí jej nič nahlasovať, ani sa registrovať a ani si platiť poistné na sociálne poistenie," dodal. Výnimkou je poberateľ sirotského dôchodku, ktorý končí štúdium.



Po skončení školy absolventi nemajú nárok na podporu v nezamestnanosti, keďže nikto za nich sociálne poistenie neplatil. Dávku v nezamestnanosti však môžu študenti získať aj počas štúdia, ak si budú sami platiť niektoré druhy poistenia. Finančný príspevok dostanú, ak boli dobrovoľne poistení po obdobie 730 dní a zároveň evidovaní na úrade práce.



Osobitnou kategóriou sú poberatelia sirotského dôchodku, ktorí ukončili alebo prerušili štúdium. Svoj aktuálny stav by mali nahlásiť poisťovni z vlastnej iniciatívy. Ak to neurobia, sú povinní vrátiť sumy sirotského dôchodku, ktoré im poisťovňa vyplatila navyše. Nárok na výplatu sirotského dôchodku podľa poisťovne zaniká dňom, keď jeho poberatelia ukončia štúdium. Nárok rovnako zaniká dovŕšením veku 26 rokov.