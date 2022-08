Po Slovensku už čoskoro vyrastú novučičké Čistinky

Čo nového v Novej bani?

Čistinka, svet nevídaný.



Každý si rád zacvičí

na Čistinke v Holíči



Príďte ku nám hrať sa

pozýva vás Čadca



Na Čistinke v Nových Zámkoch

hrajú basket Peťo s Jankou



Na Čistinke v Krtíši

rodina hlad utíši

Svaly ako skaly si

precvičíš len v Skalici.



Zoberte sa do Sobraniec

čaká vás zábavy kopec.



Všetky hlavy do Ilavy!

Basketbal nás veľmi baví.



Chcete nájsť niečo nové?

Grilovačka v Sabinove!



Bratislava 16. augusta (OTS) - Predstavujeme vám Lidl Čistinku – mestský park jedna báseňČo vás napadne keď sa povie „čistinka“? Azda trávnaté miesto v hore. Alebo miesto z fantázie, o ktorom sa skladajú piesne, píšu básne či rozprávky. Čistinka s veľkým Č však nie je výmysel, ani ďaleká lesná lúka, hoci je mnohými vysnívaná. Čistinka to je najnovší projekt spoločnosti Lidl, ktorý prinesie do slovenských miest niečo nevídané. Lidl Čistinku – mestský park jedna báseň.Ambasádorom projektu je známy slovenský spisovateľ Daniel Hevier. Jeho básne či rozprávky pre deti a texty slávnych slovenských piesní prepájajú generácie, rovnako ako Čistinky.povedal Daniel Hevier.Lidl Čistinka to je mestský park tvorený zo štyroch prepojených modulov. Tri z nich majú rozmer 12 x 12 m, štvrtým je multifunkčné športovisko s výmerou 15 x 15 m. Basketbal? Futbal? Volejbal? Stolný tenis? Žiaden problém, na Čistinke padnú mnohé športové rekordy. V ďalších troch častiach sa na ihrisku zabavia najmenší, pod prístreškom si jedlá pripravené na griloch vychutnajú mnohí fajnšmekri, workoutovú zónu využijú mladí i starší. Na Čistinkách sa bude nachádzať aj množstvo lavičiek a zelene. Jednoducho, mestský park jedna báseň! Lepšie však raz vidieť než stokrát čítať, a preto: https://youtu.be/8DU84ewZ9uE “ vysvetlil Martin Nagy, konateľ Lidl Slovenská republika.Slovenskom letí výzva pre starších i mladších, športovcov i celé rodiny, psičkárov a kávičkárov: Pozor! Pohov! Všetky sídla príďte na Čistinky z Lidla. Kto však tieto Čistinky získa?O tom, ktoré mestá (v prípade Bratislavy a Košíc aj mestské časti) sa zazelenajú Čistinkami rozhodnú v hlasovaní zákazníci Lidla. Za každých 20 € hodnoty nákupu od 15. augusta do 25. septembra získajú hlasovaciu kartičku s kódom, ktorý môžu zadať na webe www.lidl.sk/cistinka a podporiť tak svoje mesto. Mestá sú rozdelené podľa počtu obyvateľov do piatich kategórií a z každej vzíde jeden víťaz. Čistinky privítajú svojich prvých návštevníkov v lete 2023.Rozloha Čistinky je viac ako dvojnásobná v porovnaní so Žihadielkom. V prvom ročníku získa Čistinky päť miest, pričom každá Čistinka môže byť iná, jedinečná – moduly je totiž možné variabilne usporiadať s ohľadom na pozemok a lokalitu. Lidl oslovil všetky slovenské mestá, mestské časti a obce, v ktorých má predajňu s ponukou na zapojenie sa do súťaže. Záujem prejavilo 92 lokalít. Je medzi nimi aj tá vaša? Kliknite na web www.lidl.sk/cistinka a zistite správnu odpoveď.A pamätajte, že na Čistinke (možno aj) v Rači, (nielen) Danielom sa páči!