Po splnení cieľov rozpočtu by riziko dlhodobej udržateľnosti kleslo

Bratislava 16. októbra (TASR) - Dlhodobá udržateľnosť slovenských verejných financií sa v súčasnosti nachádza v pásme vysokého rizika. Po splnení aktuálnych rozpočtových cieľov by však mala do roku 2027 klesnúť do pásma stredného rizika. Vyplýva to z Návrhu rozpočtového plánu SR na rok 2025, ktorý spolu s rozpočtom verejnej správy na roky 2025 až 2027 schválila v utorok vláda. Plán predkladajú krajiny eurozóny každoročne Európskej komisii (EK).



"Súčasný stav dlhodobej udržateľnosti vychádza z nepriaznivej počiatočnej rozpočtovej pozície, danej predovšetkým vysokým štrukturálnym deficitom, ako aj z budúceho nárastu výdavkov citlivých na starnutie," priblížilo v pláne Ministerstvo financií (MF) SR. V tomto roku indikátor dlhodobej udržateľnosti S2 dosahuje úroveň 8,7 % hrubého domáceho produktu (HDP). Čím je jeho hodnota väčšia, tým vyššie je aj riziko udržateľnosti verejných financií.



Pokiaľ sa zohľadnia len opatrenia aktuálne zapracované v rozpočte, ukazovateľ dlhodobej udržateľnosti by sa do roku 2027 podľa odhadu MF zlepšil len mierne na 7 % HDP. Naďalej by tak zostal v pásme vysokého rizika. K jeho výraznému zlepšeniu na 5,2 % HDP dôjde v prípade splnenia rozpočtových cieľov, ktoré si však vyžadujú prijatie dodatočných opatrení.



"Pri ich splnení by došlo k zníženiu rizík do stredného pásma, ale hodnota S2 by sa stále pohybovala tesne pod hranicou vysokého rizika. Pre pokles rizík dlhodobej udržateľnosti hlbšie do stredného pásma tak bude nutné pokračovať v prijímaní opatrení aj za horizontom rozpočtu," zdôraznilo ministerstvo.



Deficit verejných financií by mal podľa vládou schváleného rozpočtu postupne klesať na 4,7 % HDP v budúcom roku, 3,7 % HDP v roku 2026 a 3 % HDP v roku 2027. Konsolidačné opatrenia schválené parlamentom zabezpečujú zatiaľ dosiahnutie cieľa v roku 2025. Na dosiahnutie plánu do roku 2027 je potrebné prijať v ďalších rokoch dodatočné opatrenia v objeme 1,9 % HDP.



Zlepšenie dlhodobej udržateľnosti o približne 0,2 p. b. prinesie podľa rozpočtového plánu zmena nastavenia rodičovského dôchodku od budúceho roka. Súčasťou schváleného konsolidačného balíka je totiž aj nahradenie doterajšieho rodičovského dôchodku možnosťou daňovej asignácie, teda poukázania 2 % zo zaplatenej dane z príjmu detí pre každého rodiča dôchodcu nad rámec súčasnej asignácie.



"Vzhľadom na to, že rodičovský dôchodok sa po novom bude odvíjať od nižšieho základu (zaplatenej dane namiesto vymeriavacieho základu), suma rodičovského dôchodku bude vo väčšine prípadov nižšia... Vo výsledku dôjde opatrením k zníženiu výdavkov citlivých na starnutie a k zlepšeniu dlhodobej udržateľnosti verejných financií z pohľadu indikátora S2 o 0,2 p. b.," vyčíslil rezort financií.