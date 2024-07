Po SPP sa na dodávke skvapalneného zemného plynu dohodla aj ZSE

Bratislava 8. júla (TASR) - Druhý najväčší dodávateľ zemného plynu na Slovensku - skupina ZSE - uzavrel dohodu o dodávke skvapalneného zemného plynu (LNG) pochádzajúceho prevažne z USA. ZSE tak diverzifikuje zdroje a zvyšuje bezpečnosť dodávok pre svojich zákazníkov, informovala v pondelok spoločnosť. Partnerom skupiny ZSE v tejto transakcii je energetická spoločnosť Orlen Group. Tankermi doteraz LNG dovážal iba štátny Slovenský plynárenský priemysel (SPP).



Skupina ZSE, pod ktorú patria dodávatelia energií ZSE Energia a Východoslovenská energetika (VSE), uzavrela s partnerom v rámci skupiny Orlen Group komplexnú transakciu. "Náš kontrakt predstavuje významnú diverzifikáciu dodávok zemného plynu v objeme takmer 30 % súčasnej spotreby našich zákazníkov," priblížil predseda predstavenstva a obchodný riaditeľ oboch spoločností Juraj Bayer.



Zákazníci budú mať vzhľadom na dohodnuté obchodné podmienky LNG k dispozícii v roku 2025. Skvapalnený zemný plyn sa bude v budúcom roku prevážať z USA tankermi, ktoré dorazia do litovského terminálu v Klaipede. Na Slovensko bude následne zemný plyn dopravený cez Poľsko. "Využijeme severné plynovodné prepojenie, ktoré ešte viac zvyšuje energetickú bezpečnosť a nezávislosť od ruského plynu a ukrajinského tranzitu. Aktuálne predstavuje kľúčové strategické opatrenie na zabezpečenie dostatku zemného plynu pre všetkých zákazníkov značiek ZSE a VSE," spresnil Bayer.



Ide o prvý kontrakt na Slovensku, ktorý využije toto severné prepojenie, čím sa diverzifikuje riziko spojené nielen so zdrojom zemného plynu, ale tiež s kapacitou tranzitných prepojení. Skupina ZSE má na trhu so zemným plynom významný trhový podiel a pod obchodnými značkami ZSE a VSE vystupuje ako druhý najväčší dodávateľ zemného plynu na Slovensku.