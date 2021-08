Po strate takmer 680 miliónov eur pred rokom oznámil Thyssenkrupp zisk

Frankfurt nad Mohanom 11. augusta (TASR) – Nemecký oceliarsky a strojársky koncern Thyssenkrupp zaznamenal za 3. štvrťrok súčasného obchodného roka 2020/2021 čistý zisk vyše 120 miliónov eur.



V medziročnom porovnaní tak výrazne zlepšil výsledky, keď pred rokom vykázal stratu takmer 680 miliónov eur. Minuloročné výsledky však boli podobne ako v prípade iných podnikov ovplyvnené pandémiou nového koronavírusu.



Spoločnosť v stredu informovala, že čistý zisk za 3. štvrťrok 2020/2021, čo predstavuje obdobie od apríla do konca júna, dosiahol 125 miliónov eur. V rovnakom období predchádzajúceho obchodného roka zaznamenala firma stratu na úrovni 678 miliónov eur.



Thyssenkrupp sa vrátil do zisku aj v prípade prevádzkových výsledkov. Zatiaľ čo pred rokom vykázal pred úrokmi a zdanením stratu 693 miliónov eur, za tohtoročný 3. štvrťrok zaznamenala firma upravený zisk pred úrokmi a daňami na úrovni 266 miliónov eur. Výsledky do veľkej miery podporil zvýšený dopyt zo strany automobilového sektora.



Tržby dosiahli 8,7 miliardy eur. V medziročnom porovnaní to znamená rast o 51 %.



Ako však spoločnosť dodala vyššie ceny materiálov sa na jej kľúčovej oceliarskej divízii odrazia až za nejaký čas. Oceliarska divízia, druhá najväčšia v Európe, zaznamenala upravený EBIT na úrovni 19 miliónov eur, zatiaľ čo pred rokom vykázala stratu 309 miliónov eur.



„Výsledky sú dobré, avšak naša štruktúra dlhodobých kontraktov znamená, že zvýšené ceny materiálov a ocele sa na našich príjmoch a ziskoch odrazia až v neskoršom období," povedal finančný riaditeľ spoločnosti Klaus Keysberg.