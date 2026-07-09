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Po stredajšom poklese na júlové minimum sa cena zlata mierne zvýšila
Prispelo k tomu oslabenie amerického dolára.
Autor TASR
Londýn 9. júla (TASR) - Potom, ako v stredu (8. 7.) zaznamenala pokles na najnižšiu úroveň od začiatku júla, sa cena zlata vo štvrtok mierne zvýšila a posunula sa nad 4105 USD za troyskú uncu (31,1 g), napriek rastu cien ropy. Prispelo k tomu oslabenie amerického dolára. Investori sú však naďalej opatrní a pozorne sledujú najnovší vývoj na Blízkom východe a jeho dôsledky na infláciu a menovú politiku. Informovala o tom agentúra Reuters.
Spotová cena zlata dosiahla do 13.16 h SELČ 4105,40 USD (3599,96 eura) za troyskú uncu. V porovnaní so záverom predchádzajúceho obchodovania to predstavuje rast o 0,7 %.
Cenu drahého kovu vo štvrtok podporilo oslabenie dolára, ďalší vývoj je však otázny, keďže situácia na Blízkom východe sa opäť komplikuje. To zvyšuje ceny ropy a riziko zrýchlenia inflácie.
USA v utorok večer (7. 7.) opätovne zaútočili na Irán, čo vyvolalo stredajšie odvetné údery Teheránu na Bahrajn a Kuvajt. Americký prezident Donald Trump vyhlásil, že USA sa rozhodli pre opätovné útoky potom, ako Irán zaútočil na niekoľko obchodných lodí pri pobreží Ománu. Američania následne zaútočili vo štvrtok, na čo zasa Irán reagoval údermi na Bahrajn, Kuvajt a Katar.
Navyše, zápisnica z júnového zasadnutia americkej centrálnej banky (Fed) poukázala na rastúce obavy z inflácie, pričom niektorí členovia menového výboru boli za zvýšenie hlavnej úrokovej sadzby. Banka nakoniec ponechala sadzbu na pôvodnej úrovni. Väčšina oslovených investorov predpokladá, že Fed pristúpi k zvýšeniu úrokových sadzieb v septembri, pričom pravdepodobnosť takéhoto kroku stanovili na 63 %.
(1 EUR = 1,1404 USD)
Spotová cena zlata dosiahla do 13.16 h SELČ 4105,40 USD (3599,96 eura) za troyskú uncu. V porovnaní so záverom predchádzajúceho obchodovania to predstavuje rast o 0,7 %.
Cenu drahého kovu vo štvrtok podporilo oslabenie dolára, ďalší vývoj je však otázny, keďže situácia na Blízkom východe sa opäť komplikuje. To zvyšuje ceny ropy a riziko zrýchlenia inflácie.
USA v utorok večer (7. 7.) opätovne zaútočili na Irán, čo vyvolalo stredajšie odvetné údery Teheránu na Bahrajn a Kuvajt. Americký prezident Donald Trump vyhlásil, že USA sa rozhodli pre opätovné útoky potom, ako Irán zaútočil na niekoľko obchodných lodí pri pobreží Ománu. Američania následne zaútočili vo štvrtok, na čo zasa Irán reagoval údermi na Bahrajn, Kuvajt a Katar.
Navyše, zápisnica z júnového zasadnutia americkej centrálnej banky (Fed) poukázala na rastúce obavy z inflácie, pričom niektorí členovia menového výboru boli za zvýšenie hlavnej úrokovej sadzby. Banka nakoniec ponechala sadzbu na pôvodnej úrovni. Väčšina oslovených investorov predpokladá, že Fed pristúpi k zvýšeniu úrokových sadzieb v septembri, pričom pravdepodobnosť takéhoto kroku stanovili na 63 %.
(1 EUR = 1,1404 USD)