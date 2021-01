Po mesiacoch poklesu sa trh s novými domami v USA v decembri zotavil

Washington 28. januára (TASR) - Po poklese štyri mesiace po sebe sa trh s novými domami v USA v poslednom mesiaci minulého roka zotavil. Poukázali na to údaje, ktoré vo štvrtok zverejnilo americké ministerstvo obchodu.



Predaj nových domov v Spojených štátoch vzrástol v decembri o 1,6 % na ročnú mieru 842.000. V novembri zaznamenal prepad o 12,6 % na nadol revidovanú hodnotu 829.000.



Napriek zotaveniu však tempo rastu zaostalo za očakávaniami ekonómov. Tí počítali za december s rastom predaja o 2,9 % na 865.000. Vychádzali pritom z pôvodných údajov za november, za ktorý bola ročná miera stanovená na 841.000.



K decembrovému zotaveniu prispela najmä oblasť Stredozápadu, kde predaj nových domov vzrástol v decembri až o 30,6 %. Predaj sa zvýšil aj v regióne Západ, a to o 8,8 %. Naopak, v regióne Juh klesol predaj nových domov v závere minulého roka o 5,1 % a v oblasti Severovýchod pokles dosiahol 6,1 %.



Mediánová cena nových domov dosiahla v decembri 355.900 USD (294.351 eur). V medzimesačnom porovnaní to znamená rast o 3,5 % a v medziročnom porovnaní o 8 %.



(1 EUR = 1,2091 USD)