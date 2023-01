Po štyroch rokoch nevstúpil L. Mikuláš do nového roka v provizóriu

Liptovský Mikuláš 1. januára (TASR) - Prvý raz po štyroch rokoch nevstúpilo mesto Liptovský Mikuláš do nového roka v rozpočtovom provizóriu. Mestskí poslanci v tomto týždni nadpolovičnou väčšinou schválili návrh rozpočtu na rok 2023 na úrovni 42 miliónov eur. Primátor mesta Ján Blcháč ho označil za úsporný.



"Musíme obracať každé euro. Na druhej strane sa budeme snažiť, urobiť čo najviac vecí, ktoré sme sľúbili obyvateľom, hlavne rekonštrukcie ciest. Čaká nás aj vysporiadanie sa so skládkou a ďalšie aktivity," povedal primátor. Podotkol, že mestskí finančníci sa pri tvorbe rozpočtu zaoberali zvyšovaním cien energií, valorizáciou miezd, zmenami zákonov vo financovaní súkromných škôl a neverejných poskytovateľov sociálnych služieb. Do procesu príprav vstúpila aj inflácia.



Radnica plánuje výstavbu viacerých športovísk. Približne 200.000 eur je v rozpočte vyhradených na pumptrack, 300.000 eur na skatepark a 400.000 eur na umelý trávnik v Okoličnom. Na odpadové hospodárstvo je vyčlenený takmer milión eur. "Proti vysokým cenám energií budeme bojovať rekonštrukciami objektov detských jaslí a centrály mestských Verejnoprospešných služieb. Status zeleného mesta potvrdíme dobudovaním štvrtej etapy cyklochodníka, na ktorý sme naplánovali 700.000 eur a nezabudneme ani na rozvoj informačných technológií," priblížil Blcháč.



V roku 2023 sa mesto zameria aj na modernizáciu ciest, ako je Hradišská na Podbrezinách, Majerská na Nábreží. Radnica sa chystá vyriešiť aj odstavné plochy na Borisovej a Vrlíkovej. Vynovený chodník by mal pribudnúť popri ceste druhej triedy na Podbrezinách, na Ulici 1. mája a vyššiu investíciu si vyžiada tiež chodník od Jánošíka po privádzač či na Štefánikovej.