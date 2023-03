Po SVB zatvorili v USA ďalšiu banku, newyorskú Signature Bank

Washington 13. marca (TASR) - Po Silicon Valley Bank (SVB) zatvorili americké regulačné úrady ďalšiu banku. Len dva dni po SVB postihol v nedeľu (12. 3.) rovnaký osud newyorskú Signature Bank, ktorej zatvorenie predstavuje tretí najväčší krach v americkom bankovom systéme. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Kontrolu nad Signature Bank, ktorej hodnota aktív dosahovala na konci minulého roka 110,36 miliardy USD (104,25 miliardy eur) a hodnota vkladov 88,59 miliardy USD, prevzal Federálny úrad na ochranu vkladov (FDIC). Americké ministerstvo financií v tejto súvislosti uviedlo, že vlastníci vkladov v SVB či Signature Bank o svoje peniaze neprídu, zároveň však ubezpečilo, že "daňoví poplatníci žiadne náklady spojené so zatvorením bánk znášať nebudú".



Signature Bank bola komerčná banka, ktorej takmer štvrtina vkladov ku koncu septembra pochádzala zo sektora kryptomien. V decembri však banka oznámila, že objem týchto vkladov zredukuje o 8 miliárd USD. Banka poskytovala dlhé roky svoje služby bývalému americkému prezidentovi Donaldovi Trumpovi a jeho rodine, spoluprácu s Trumpom však ukončila v roku 2021 po útoku na Capitol zo 6. januára toho roka.



V reakcii na vývoj situácie na americkom bankovom trhu Washington prijal v nedeľu opatrenia s cieľom upokojiť investorov a zvýšiť dôveru v americký finančný systém. Krach Signature predstavuje tretí najväčší krach v americkom bankovom sektore, keď túto banku predbehli v piatok (10. 3.) zatvorená SVB a pred ňou Washington Mutual, ktorá skrachovala v roku 2008 počas svetovej finančnej krízy.



FDIC preto v nedeľu vytvoril "preklenovaciu" banku, ktorá od pondelka umožní klientom Signature Bank prístup k ich peniazom. Klienti banky Signature sa automaticky stanú klientmi novej preklenovacej banky, uviedol FDIC s tým, že za jej šéfa bol vymenovaný bývalý šéf banky Fifth Third Bancorp Greg Carmichael. Aj klienti SVB budú mať od pondelka prístup k svojim vkladom. Pomoc sa však týka iba klientov bánk, nie akcionárov a držiteľov dlhopisov.



Ako uviedla guvernérka štátu New York Kathy Hochulová, dúfa, že najnovšie kroky americkej vlády zvýšia dôveru v stabilitu amerického bankového sektora. "Viacerí vlastníci vkladov v týchto bankách sú malé firmy, vrátane tých, ktorí sú motorom inovačnej ekonomiky. Ich úspech je kľúčový pre ekonomiku štátu New York," dodala Hochulová.



(1 EUR = 1,0586 USD)