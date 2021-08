Po takmer šiestich rokoch obnovilo Rusko lety do egyptských letovísk

Káhira 9. augusta (TASR) - Rusko obnovilo lety do egyptských letovísk na pobreží Červeného mora. Urobilo tak takmer šesť rokov od útoku na ruské lietadlo, ktorý si vyžiadal viac ako dve stovky životov.



Po bombovom útoku v októbri 2015 na lietadlo spoločnosti Kogalymavia, v dôsledku ktorého zahynulo všetkých 224 ľudí na palube, zastavilo Rusko priame lety do Egypta. Útok spôsobil egyptskému cestovnému ruchu, kľúčovému odvetviu ekonomiky, ťažký úder. Ako ukázali výsledky cestovného ruchu za daný rok, škody boli vyššie než tie v dôsledku niekoľko rokov trvajúcich politických nepokojov po zosadení prezidenta Husního Mubaraka.



Od obnovenia priamych letov z Ruska si Káhira sľubuje zlepšenie situácie v turizme, ktorý poškodila aj pandémia nového koronavírusu. Lietadlo spoločnosti EgyptAir s 300 turistami z Moskvy pristálo v pondelok v dopoludňajších hodinách v Hurgade a v utorok (10. 8.) by mali pricestovať ruskí turisti do letoviska Šarm aš-Šajch.



Ako povedal generálny riaditeľ spoločnosti Egyptair Amr Abulenein pre agentúru AFP, aerolínie budú lietať na linke Moskva - Hurgada a Moskva - Šarm aš-Šajch sedemkrát týždenne. Ruské úrady okrem toho povolili lety do týchto letovísk ôsmim ruským leteckým spoločnostiam.



Pre Egypt je zotavenie cestovného ruchu kľúčové. V roku 2019, teda v poslednom roku pred pandémiou nového koronavírusu, dosiahli príjmy z cestovného ruchu približne 13 miliárd USD (11,01 miliardy eur). V roku 2020, keď vláda v Káhire očakávala zvýšenie príjmov z tejto oblasti na 16 miliárd USD, ich nástup pandémie nového koronavírusu skresal zhruba na 4 miliardy USD.



(1 EUR = 1,1807 USD)