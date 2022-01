Po trojmesačnom poklese sa priemyselná výroba v Česku zotavila

Praha 7. januára (TASR) - Priemyselná výroba v Českej republike zastavila trojmesačný pokles a v novembri medziročne vzrástla o 1,6 %. V porovnaní s októbrom, v ktorom priemysel klesol takmer o 5 %, ide o výraznú zmenu. Medzimesačne si priemysel polepšil o 4,9 %. Ukázali to v piatok zverejnené údaje Českého štatistického úradu (ČSÚ), o ktorých informoval server novinky.cz.



"Novembrový rast priemyselnej produkcie predstavuje dobrý výsledok. Po apríli išlo zatiaľ o druhý najsilnejší mesiac roku 2021, a to napriek pretrvávajúcim problémom vo výrobe automobilov," povedal Radek Matějka, riaditeľ odboru štatistiky poľnohospodárstva a lesníctva, priemyslu, stavebníctva a energetiky ČSÚ.



Najväčší medziročný rast zaznamenalo odvetvie výroby strojov a zariadení, a to o 11,3 %. Produkcia potravinárskych výrobkov vzrástla o 10,5 % a výroba a rozvod elektriny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu o 5,2 %.



S problémami však naďalej zápasí automobilová výroba, ktorá medziročne klesla o 7 %. Chýbajúce čipy poznamenali aj výrobu počítačov, elektronických a optických prístrojov a zariadení. V tejto oblasti pokles dosiahol 5,8 %.