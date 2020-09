Po utorkovom prepade pokračujú ceny ropy v poklese

Tokio 9. septembra (TASR) - Po utorkovom (8. 9.) prepade zaznamenali ceny ropy pokles aj v stredu, aj keď miernejší. Náladu na trhoch naďalej ovplyvňuje nepriaznivý vývoj pandémie nového koronavírusu. Ten zvyšuje obavy, že zotavovanie ekonomiky nedosiahne tempo, aké sa očakávalo.



V utorok sa cena ropy WTI prepadla o viac než 8 % a cena Brentu skĺzla prvýkrát od júna pod 40 USD za barel (159 litrov). Trhy reagovali najmä na informácie, že počet nových prípadov infekcií vzrástol vo viacerých krajinách, medzi nimi v Indii, Británii, Španielsku a najmä v mnohých štátoch USA, kde sa vírus od jeho nástupu nedarí dostať pod kontrolu. To sa môže odraziť na vývoji svetovej ekonomiky a v dôsledku toho na dopyte po palivách.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v novembri dosiahla do 7.24 h SELČ 39,71 USD (33,70 eura) za barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje pokles o sedem centov (0,18 %). V priebehu utorka zaznamenala cena Brentu pokles o viac než 5 %.



Cena americkej ľahkej ropy WTI s októbrovým kontraktom dosiahla 36,65 USD/barel. Oproti utorkovej uzávierke to znamená pokles o 11 centov (0,30 %). V utorok však klesla až o takmer 8 %.



(1 EUR = 1,1785 USD)