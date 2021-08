Po uvoľnení blokád v Británii sa opäť zvýšil potravinový odpad

Londýn 28. augusta (TASR) - Plytvanie potravinami a množstvo odpadu z nich sa v britských domácnostiach po uvoľnení obmedzení vrátilo na úroveň pred vypuknutím pandémie nového koronavírusu. Ukázala to tento týždeň správa organizácie WRAP, charitatívnej organizácie, ktorá podporuje environmentálnu udržateľnosť a recykláciu.



Rodiny totiž po opätovnom otvorení ekonomiky upustili od návykov, ktoré im pomáhali efektívnejšie nakladať s potravinami, a znova si kupujú viac jedla mimo domu.



Podľa najnovšieho prieskumu WRAP možno až troch z 10 britských občanov, teda 30 %, klasifikovať ako „ľudí, ktorí plytvajú potravinami“. Ide o nárast z 20 % v apríli 2020. Toto zvýšenie sa zhoduje s uvoľnením pandemických obmedzení v Spojenom kráľovstve.



Ide o zvrat oproti minuloročnému trendu, keď pozitívne správanie, ako plánovanie, varenie a mrazenie porcií, viedlo k 43 % poklesu potravinového odpadu. Teraz sú tieto "dobré návyky" ohrozené, pretože ľudia opäť čelia časovým tlakom a nahrádzajú doma pripravené jedlá hotovými, ktoré si kúpia a odnesú so sebou.



"Návrat uponáhľaného životného štýlu znamená, že sa vrátime do starých koľají," uviedla vo vyhlásení Sarah Claytonová, vedúca výskumu zmien správania v organizácii WRAP. "Po šokujúcej správe IPCC (Medzivládneho panelu pre zmenu klímy OSN) tento mesiac si musíme uvedomiť, že plytvanie potravinami je zdrojom zmeny klímy a väčšina potravinového odpadu pochádza z domácností," dodala Claytonová.



Zo správy IPCC zo začiatku augusta vyplýva, že priemerná celosvetová teplota sa do roku 2030 môže zvýšiť o 1,5 stupňa Celzia, teda o 10 rokov skôr, ako uvádzali predchádzajúce predpovede. Údaje podľa expertov ukazujú, že otepľovanie sa v uplynulých rokoch ešte zrýchlilo. V jej záveroch sa píše, že globálne otepľovanie už urýchľuje zvyšovanie hladiny morí, roztápa ľadovce a zhoršuje extrémy počasia, ako sú vlny horúčav, suchá, záplavy a búrky. Tropické cyklóny sú podľa správy IPCC stále silnejšie, zatiaľ čo arktický morský ľad a permafrost sa topí. Všetky tieto trendy sa v nasledujúcich rokoch ešte zhoršia.