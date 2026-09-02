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Po uzávere otvorili tunely Svrčinovec a Poľana na diaľnici D3
Po viac ako 50 dňoch sa skončili dopravné obmedzenia súvisiace s údržbou na kysuckej časti diaľnice D3.
Autor TASR
Žilina/Svrčinovec 2. septembra (TASR) - Po viac ako 50 dňoch sa skončili dopravné obmedzenia súvisiace s údržbou na kysuckej časti diaľnice D3. Ako TASR informoval odbor mediálnej komunikácie Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS), diaľničný úsek Svrčinovec - Skalité vrátane tunelov Svrčinovec a Poľana bol v stredu popoludní sprejazdnený.
Tunely Svrčinovec a Poľana sú v prevádzke od júna 2017 a po deviatich rokoch prevádzky preto prešli rozsiahlejšou údržbou. „Uzáveru sme využili na maximum a viacero potrebných prác sme urobili naraz. Oba tunely už potrebovali rozsiahlejšiu údržbu, a tak sme spojili práce na moste Čadečka aj ďalších častiach diaľnice do jedného termínu,“ poznamenal prevádzkový riaditeľ a podpredseda predstavenstva NDS Rastislav Droppa.
Diaľničiari v tuneloch obnovili protišmykové vlastnosti vozovky, vozovku naimpregnovali a vymenili pružné zálievky. Súčasťou prác bolo aj kompletné čistenie tunelov, servis technologického vybavenia a kontrola všetkých zariadení. Popri hlavných prácach sa realizovala aj bežná údržba diaľnice vrátane výmeny poškodených smerových stĺpikov, kilometrovníkov a ďalších prvkov cestného vybavenia.
V rámci obnovy dotknutého úseku D3 sa zamerali aj na most Čadečka, kde sa rozhodli vymeniť mostné ložiská a mostné závery. „Časť prác na mostných ložiskách ešte bude potrebné dokončiť v jesennom termíne. Na dokončenie výmeny ložísk na moste Čadečka už bude potrebná len kratšia uzávera úseku,“ spresnil Droppa s tým, že o jesennom termíne uzávery a súvisiacich dopravných obmedzeniach bude NDS informovať vopred.
Tunely Svrčinovec a Poľana sú v prevádzke od júna 2017 a po deviatich rokoch prevádzky preto prešli rozsiahlejšou údržbou. „Uzáveru sme využili na maximum a viacero potrebných prác sme urobili naraz. Oba tunely už potrebovali rozsiahlejšiu údržbu, a tak sme spojili práce na moste Čadečka aj ďalších častiach diaľnice do jedného termínu,“ poznamenal prevádzkový riaditeľ a podpredseda predstavenstva NDS Rastislav Droppa.
Diaľničiari v tuneloch obnovili protišmykové vlastnosti vozovky, vozovku naimpregnovali a vymenili pružné zálievky. Súčasťou prác bolo aj kompletné čistenie tunelov, servis technologického vybavenia a kontrola všetkých zariadení. Popri hlavných prácach sa realizovala aj bežná údržba diaľnice vrátane výmeny poškodených smerových stĺpikov, kilometrovníkov a ďalších prvkov cestného vybavenia.
V rámci obnovy dotknutého úseku D3 sa zamerali aj na most Čadečka, kde sa rozhodli vymeniť mostné ložiská a mostné závery. „Časť prác na mostných ložiskách ešte bude potrebné dokončiť v jesennom termíne. Na dokončenie výmeny ložísk na moste Čadečka už bude potrebná len kratšia uzávera úseku,“ spresnil Droppa s tým, že o jesennom termíne uzávery a súvisiacich dopravných obmedzeniach bude NDS informovať vopred.