Po vklade peňazí do podielových fondov sa nebude platiť daň z výnosov

Bratislava 27. júla (TASR) - Ak budú mať sporitelia uložené svoje peniaze v podielových fondoch, po uplynutí troch rokov od vydania podielových listov nebudú musieť platiť daň z výnosu. Doteraz museli investori do podielových fondov zdaniť tieto výnosy 19 % sadzbou. Daňové zvýhodnenie prináša novela zákona o dani z príjmov, ktorú minulý týždeň podpísala prezidentka Zuzana Čaputová. Vo štvrtok na to upozornil líder strany SaS pre sociálne veci Peter Cmorej.



Vedúci oddelenia produkt manažmentu Tatra Asset Managementu Martin Smrek zdôraznil, že nová právna úprava sa bude automaticky vzťahovať aj na podielové listy, ktoré boli nadobudnuté pred jej účinnosťou. Tomáš Cár zo správcovskej spoločnosti 365.invest sa vyjadril, že nová legislatíva zatraktívni investovanie pre ľudí.



"Kým na slovenské, respektíve tuzemské podielové fondy sa uplatňovala zrážková daň 19 %, pri zahraničnom stačilo, aby bol obchodovaný na burze, ľudia doň investovali viac ako rok a výnos bol automaticky oslobodený od dane aj od zdravotných odvodov. Najhoršie sa zdaňovali zahraničné fondy neobchodované na burze. Pri tých ľudia platili daň z príjmu aj zdravotný odvod bez ohľadu na to, ako dlho v ňom investíciu držali," priblížil Cmorej. Slovenské podielové fondy sme tak podľa strany SaS zdaňovali horšie ako zahraničné.



Cmorej informoval, že finančný majetok v skutočných investičných aktívach je najnižší v Európe. Všetky skutočné investície boli novelou oslobodené od dane po troch rokoch držania.



Podielové fondy patria podľa prieskumu 365.invest medzi najobľúbenejšie formy investovania. Využíva ich 17 % Slovákov. Sporitelia môžu v závislosti od dĺžky investície či postoja k riziku investovať do akciových, dlhopisových, zmiešaných či realitných fondov. Na popularite získavajú aj fondy technologických spoločností, udržateľných firiem alebo spoločností využívajúcich technológiu blockchain.