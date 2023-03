Po vlaňajšom prepade zisku očakáva Sberbank tento rok zotavenie

Moskva 9. marca (TASR) - Po nepriaznivých výsledkoch za minulý rok očakáva ruská banka Sberbank tento rok výrazné zotavenie. Povedal to vo štvrtok šéf banky German Gref. Informovala o tom agentúra Reuters.



Najväčšia ruská banka už skôr zverejnila výsledky za minulý rok, ktoré poukázali na prepad zisku o takmer 80 %, pod čo sa podpísali rozsiahle sankcie západných štátov voči Rusku za inváziu na Ukrajinu. Medzi najviac zasiahnuté sektory patril od prvých mesiacov sankcií bankový sektor.



Sberbank oznámila, že jej čistý zisk podľa medzinárodných štandardov dosiahol za minulý rok 270,5 miliardy rubľov, čo v prepočte predstavuje 3,57 miliardy USD (3,39 miliardy eur). Oproti roku 2021 tak zisk klesol o 78,3 % a v porovnaní so ziskom zverejneným podľa ruských účtovných štandardov bol o 30 miliárd rubľov nižší.



Zisk na základe ruských účtovných štandardov za január a február tohto roka dosiahol 225 miliárd rubľov, uviedla banka. Podľa Grefa, ktorý minulý rok označil za "najťažší v histórii," by sa v roku 2023 mal zisk priblížiť k rekordu na úrovni 1,25 bilióna rubľov, ktorý banka zaznamenala pred "krízovým rokom".



"Náš biznis model zvládol ďalšiu skúšku odolnosti," povedal Gref. Zároveň dodal, že banka teraz opätovne zváži vyplatenie dividend za minulý rok, pričom rozhodnutie by malo padnúť ešte tento mesiac.



Čo sa týka vývoja úrokových sadzieb, Sberbank neočakáva, že by centrálna banka pristúpila v tomto roku k ich zníženiu. V súčasnosti hlavná úroková sadzba dosahuje 7,5 %. Okrem toho banka predpokladá, že ekonomika zaznamená v tomto roku nulový rast.



(1 EUR = 1,0545 USD)