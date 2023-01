Po vstupe Chorvátska do eurozóny sa obyvatelia sťažujú na rast cien

Záhreb 4. januára (TASR) - Prešlo iba pár dní od vstupu Chorvátska do eurozóny a na vládu sa začali valiť sťažnosti nespokojných Chorvátov za zvyšovanie cien, ktoré je podľa organizácie na ochranu spotrebiteľov spojené výhradne s prijatím eura. Vláda prisľúbila kroky a rast cien zo strany maloobchodu označila za "kšeftovanie a podlé vykorisťovanie". TASR o tom informuje na základe správy portálu euractiv.



Chorvátsko sa 1. januára stalo 20. členom eurozóny, osem rokov po rozšírení menovej únie o Litvu. Chorváti tak po 29 rokoch skončili s národnou menou kuna, pričom výmenný kurz bol stanovený na 7,5345 kuny za jedno euro.



Už v utorok (3. 1.) sa však začali množiť sťažnosti, že ceny v maloobchode aj v oblasti služieb sa zvýšili. Ako uviedla Ana Kneževičová z organizácie na ochranu spotrebiteľov, obyvatelia sú oprávnene nahnevaní a sklamaní, keďže "vláda po celý čas tvrdila, že prijatie eura nepovedie k vyšším cenám".



Chorvátsky minister hospodárstva Davor Filipovič v reakcii na novú situáciu v utorok uviedol, že vláda bude reagovať. "Maloobchodné reťazce zvyšovali ceny každý mesiac a teraz, po zavedení eura, to robia opäť a snažia sa ľudí oklamať. To im však neprejde." Neskôr dodal, že na stole sú všetky možnosti, od zapísania na čiernu listinu až po zmrazenie cien viacerých výrobkov.



V stredu pre Chorvátsky rozhlas, ktorý citovala agentúra Hina, povedal, že rozhodnutie o prípadnej čiernej listine za zdražovanie tovarov a služieb prijme vláda čoskoro. "Nie je žiadny dôvod na zvyšovanie cien," dodal Filipovič.