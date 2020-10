Po výpadku pracovníkov môžu byť problémom aj pracovno-právne otázky

Bratislava 29. októbra (TASR) – Firmy tento týždeň riešia v súvislosti s celoplošným testovaním obyvateľstva na prítomnosť nového koronavírusu niekoľko otázok. Okrem výpadku zamestnancov sa vyskytujú aj pracovno-právne otázky v súvislosti s pracovníkmi, ktorí sa rozhodnú nezúčastniť sa na testovaní. Pre TASR to uviedol prezident Združenia podnikateľov Slovenska (ZPS) Ján Solík. Na mnohé otázky firmy ešte stále nepoznajú odpoveď.



Prvoradým problémom však i tak podľa Solíka ostáva potenciálny výpadok zamestnancov súvisiaci s podmienkami zákazu vychádzania, ktoré v stredu (28. 10.) oznámila vláda. Po pracovno-právnych otázkach v spojitosti so zamestnancami, ktorí sa nebudú chcieť dať otestovať, riešia firmy aj ďalší problém, a to preukazovanie sa negatívnym testom. Zatiaľ totiž nie je k dispozícii vyhláška hlavného hygienika a firmy teda nevedia, ako majú v tomto smere postupovať. "Veľké firmy majú ešte štvrtý okruh problémov, keďže im štát umožnil testovanie vo vlastnej réžii a viacerí zamestnávatelia ho plánujú využiť," poznamenal Solík.



Ako vysvetlil, zodpovedný zamestnávateľ podľa jeho názoru robí už teraz všetko pre to, aby predišiel nákaze na pracovisku. "Vyžadovanie testov je na jednej strane pochopiteľnou požiadavkou, no zároveň je s ňou spojených viacero právnych otázok, na ktoré nepoznáme dodnes odpoveď, keďže štátne orgány ešte nevydali všetky potrebné usmernenia," doplnil Solík.



Postup voči zamestnancom, ktorí sa rozhodnú pre neúčasť na testoch, budú podľa neho firmy riešiť individuálne. "Možnosti, ktoré sú k dispozícii, začínajú plateným voľnom, dovolenkou či prácou z domu a končia neplateným voľnom alebo absenciou," vymenoval. V istej miere je to podľa neho otázkou ochoty zamestnávateľa i pracovníka dohodnúť sa.



Ako dodal Solík, kým veľkým firmám štát umožnil testovanie vo vlastnej réžii, mnohé menšie firmy sa spoliehali na to, že im zamestnancov otestujú súkromní poskytovatelia zdravotnej starostlivosti. Časom však vládni predstavitelia menia podmienky aj v oblasti uznávania výsledkov testov, informácie sú tak podľa Solíka zmätočné a zmeny na poslednú chvíľu komplikujú život najmä tým, ktorí sa v tejto situácii správajú zodpovedne.