Napätie na východe ovplyvnilo aj cenu ropy, tá sa vrátila k rastu

Tokio 25. januára (TASR) - Ceny ropy sa po výraznom poklese v predchádzajúcom obchodovaní vrátili v utorok k rastu, pričom cena Brentu prekročila hranicu 87 USD za barel (159 litrov). Náladu na trhoch opätovne ovplyvňuje rastúce napätie vo východnej Európe a na Blízkom východe, ktoré by mohlo vyústiť do narušenia dodávok suroviny.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent dosiahla do 7.21 h SEČ 87,04 USD (77 eur) za barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to znamená rast o 77 centov (0,89 %). V pondelok (24. 1.) klesla o 1,8 %.



Cena americkej ľahkej ropy WTI zaznamenala 83,93 USD/barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to predstavuje rast o 62 centov alebo 0,74 %. Na porovnanie, v pondelok zaznamenala pokles o 2,2 %.



V pondelok ceny ropy klesli pre obavy investorov z možného skoršieho zvýšenia úrokových sadzieb v USA. Pozornosť trhov sa však veľmi rýchlo vrátila k vývoju situácie na hraniciach Ruska a Ukrajiny a na Blízkom východe. "Geopolitické riziká sa zvyšujú a s nimi aj napätie na trhoch," uviedli analytici spoločnosti Sunward Trading.



Navyše, očakáva sa zhoršovanie situácie z pohľadu ponuky ropy na trhu, keďže členským štátom zoskupenia OPEC+ sa nedarí napĺňať dohodu o postupnom zvyšovaní produkcie o 400.000 barelov denne. Dá sa tak očakávať, že v najbližšom období OPEC+ nepristúpi k výraznejšiemu zvýšeniu ťažby.



(1 EUR = 1,1304 USD)