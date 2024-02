Po raste by ruská centrálna banka úrokové sadzby meniť nemala

Moskva 12. februára (TASR) - Ruská centrálna banka by po výraznom raste úrokových sadzieb na predchádzajúcich zasadnutiach mala na tom najbližšom, ktoré sa uskutoční tento týždeň, ponechať sadzby na nezmenenej úrovni. Predpokladajú to ekonómovia oslovení agentúrou Reuters.



Centrálna banka zvýšila hlavnú úrokovú sadzbu od júla minulého roka o 850 bázických bodov, pričom na ostatnom zasadnutí v decembri ju posunula o 100 bodov. Momentálne dosahuje 16 %.



Nedostatok zamestnancov v ruských firmách v dôsledku vojny vedenej na Ukrajine, slabý rubeľ aj vysoké výdavky vlády viedli k tomu, že po celý minulý rok Rusko zápasilo s vysokými inflačnými tlakmi. V roku 2023 dosiahla inflácia 7,4 % a aj keď oproti roku 2022 (11,9 %) spomalila, je stále vysoko nad inflačným cieľom centrálnej banky. Ten je stanovený na 4 %.



Agentúra Reuters oslovila 23 ekonómov a všetci uviedli, že na nasledujúcom zasadnutí centrálnej banky predpokladajú ponechanie hlavnej úrokovej sadzby na úrovni 16 %. Zasadnutie sa uskutoční v piatok 16. februára.



Ekonómovia sa však zatiaľ nezhodli na tom, čo banka na piatkovom zasadnutí naznačí trhom o ďalších krokoch. Niektorí predpokladajú, že by mohla signalizovať budúce znižovanie úrokových sadzieb, ďalší však o tom pochybujú. Jedným z pochybujúcich je Igor Rapochin zo SberCIB Investment Research. Ako povedal, zatiaľ je príliš skoro hovoriť o udržateľnom spomaľovaní inflácie, keďže za spomalením rastu spotrebiteľských cien v decembri a januári boli najmä jednorazové a dočasné faktory.