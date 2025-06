Po vyskočení na 5-mesačné maximum klesli ceny ropy o vyše 5 %

Houston 23. júna (TASR) - Ceny ropy zaznamenali v pondelok deň plný výkyvov, keď potom, ako vyskočili na 5-mesačné maximum, klesli o vyše 5 %. Cena ropy Brent sa tak z vyše 81 USD za barel (159 litrov) dostala k 73 USD a cena WTI z viac než 78 USD k 70 USD/barel. Dôvodom je neistota trhov v súvislosti s prepravou ropy a plynu cez Hormuzský prieliv. Informovali o tom agentúry Reuters a Bloomberg.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v auguste dosiahla do 19.27 h SELČ 73,08 USD (63,70 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to predstavuje pokles o 3,93 USD (5,10 %). Počas dňa však nakrátko vyskočila na 5-mesačné maximum 81,40 USD/barel.



Cena americkej ľahkej ropy WTI, rovnako s augustovým kontraktom, dosiahla 70,07 USD/barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená pokles o 3,77 USD alebo 5,11 %. Počas dňa pritom vzrástla rovnako na najvyššiu úroveň za päť mesiacov, keď dosiahla 78,40 USD/barel.



Situácia na ropných trhoch je napätá od útokov Izraela na Irán v piatok 13. júna, pričom v tento deň ceny ropy vyskočili o 7 %. V pondelok sa objavili správy, že počet lodí plaviacich sa cez Hormuzský prieliv klesá. Zatiaľ však preprava tovarov pokračuje a Irán neurobil nič, čím by zablokoval prepravu surovín cez kritický Hormuzský prieliv.



(1 EUR = 1,1472 USD)