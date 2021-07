Po vysokej strate pred rokom dosiahli American Airlines zisk

New York 22. júla (TASR) - Americká letecká spoločnosť American Airlines zaznamenala v 2. štvrťroku tohto roka mierny zisk. Podpísalo sa pod to najmä zvýšenie dopytu po rekreačnom cestovaní v USA.



Aerolínie vo štvrtok informovali, že za 2. štvrťrok dosiahli čistý zisk 19 miliónov USD (16,14 milióna eur). V rovnakom období pred rokom evidovala spoločnosť stratu na úrovni 2,07 miliardy USD.



Po úprave o jednorazové položky vykázala letecká spoločnosť stratu 1,1 miliardy USD, čo na akciu predstavuje 1,69 USD. Prekonala však očakávania analytikov, ktorí počítali s ešte vyššou stratou, a to na úrovni 2,41 USD/akcia.



Celkové prevádzkové tržby dosiahli 7,48 miliardy USD, čo medziročne predstavuje rast o 361 %. V 2. kvartáli minulého roka dosiahli 1,62 miliardy USD. Aj v tomto ukazovateli American Airlines prekonali očakávania trhov, ktoré počítali s tržbami na úrovni 7,34 miliardy USD.



(1 EUR = 1,1772 USD)