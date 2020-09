Po žalobe firmy Tiffany na LVMH podal módny koncern protižalobu

Paríž/New York 29. septembra (TASR) - Francúzsky módny koncern LVMH podal na americkú klenotnícku firmu Tiffany žalobu v súvislosti s krachom plánovanej akvizície americkej spoločnosti zo strany francúzskej firmy. Ako dôvod uviedol nesplnenie podmienok potrebných na dokončenie kontraktu v hodnote 16,2 miliardy USD (13,84 miliardy eur).



LVMH tak urobil krok, pred ktorým varoval už začiatkom septembra, keď na francúzsky koncern podala žalobu americká Tiffany. Tá reagovala na vyhlásenie francúzskeho módneho domu, že plánovanú akvizíciu, ktorá by bola najväčšou na trhu s luxusom, nebude môcť vzhľadom na najnovší vývoj udalostí uskutočniť. Do procesu totiž vstúpila francúzska vláda, ktorá žiadala LVMH o odklad dokončenia akvizície na január budúceho roka. Príčinou bola hrozba ďalších dovozných ciel na francúzske produkty zo strany americkej vlády.



Navyše o odklad dokončenia akvizície požiadala aj samotná Tiffany, a to na koniec decembra. LVMH však trval na dohodnutom termíne, ktorým bol 24. november.



Tiffany podala žalobu s tým, že LVMH má dohodnutú akvizíciu dokončiť, čo si teraz chce vymôcť právnou cestou. LVMH vo svojej žalobe zasa obvinil vedenie Tiffany z nevhodného riadenia spoločnosti počas pandémie. Ako uviedol, klenotnícka firma vyplácala najvyššie možné dividendy v krízovej situácii, keď "pálila hotovosť". Vzhľadom na to Tiffany už nie je tou firmou, akú plánoval LVMH v novembri 2019 kúpiť.



(1 EUR = 1,1702 USD)