Po zavedení cenového stropu môže Rusko dočasne znížiť ťažbu ropy

Viedeň/Moskva 5. októbra (TASR) - Cenový strop na ruskú ropu môže viesť k dočasnému obmedzeniu produkcie v Rusku. Povedal to v stredu podpredseda ruskej vlády Alexander Novak. TASR o tom informuje na základe správ agentúr Bloomberg a Reuters.



Po tom, ako sa krajiny zoskupenia ropných producentov OPEC+ dohodli na schôdzke vo Viedni na znížení produkcie ropy o 2 milióny barelov denne (1 barel = 159 litrov), Novak varoval, že Rusko môže ťažbu obmedziť. Opätovne upozornil, že Moskva nebude dodávať surovinu krajinám, ktoré pristúpia k zastropovaniu cien.



Zavedenie cenového stropu na ruskú ropu je súčasťou ďalšieho, už ôsmeho balíka sankcií proti Rusku. Na tom sa dohodli veľvyslanci členských štátov pri EÚ (COREPER) už v utorok (4. 10.), konečný text schválili potom v stredu dopoludnia. Okrem stropu na ropu z Ruska balík zahrnuje sprísnenie zákazu na dovoz a vývoz ocele, dreva, strojov či chemikálií a rôznych služieb v hodnote 7 miliárd eur.



Ako uviedli ruské médiá, Novak okrem toho dodal, že Rusko by malo tento rok vyprodukovať zhruba 530 miliónov ton ropy. V prepočte to predstavuje približne 10,6 milióna barelov denne. V budúcom roku sa počíta s poklesom ťažby na 490 miliónov ton.