Po zavedení ciel Nissan upravuje svoje výrobné plány v USA

Tokio 4. apríla (TASR) - Japonská automobilka Nissan upraví svoje pôvodné plány počítajúce s redukciou výroby v USA po tom, ako americký prezident uvalil na dovoz áut zo zahraničia 25-percentné clo. Firma zároveň oznámila, že zastaví dovoz dvoch modelov do USA, ktoré vyrába v Mexiku. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



Automobilka zápasí s finančnými problémami a súčasťou ich riešenia malo byť aj zníženie produkcie v dvoch amerických závodoch. V piatok však Nissan oznámil, že vzhľadom na zavedenie nových dovozných ciel do USA svoje pôvodné plány upraví. „V meste Smyrna (Tennessee) ponecháme pri Nissane Rogue dvojzmennú výrobu,“ uviedol Nissan v oficiálnom vyhlásení s tým, že výroba v USA je od nových ciel oslobodená.



„Okrem toho pozastavujeme dodatočné objednávky na Infiniti QX50 and QX55 pre americký trh, ktoré vyrábame v Mexiku,“ dodala firma vo vyhlásení. Výroba týchto áut pre trhy mimo USA by mala pokračovať ďalej.



V minulom roku sa americký trh podieľal na celkovom objeme predaja japonskej automobilky približne 30 %. Väčšinu síce Nissan vyrobil priamo na území USA, veľký počet áut predaných v Spojených štátoch však doviezol z Japonska a Mexika.