Po zimnej prestávke opäť spustili leteckú linku z Košíc do Varšavy

Košice 27. marca (TASR) - Po zimnej prestávke sa poľský národný dopravca LOT Poľské aerolínie vracia na letisko Košice. Znovuotvorenú linku do a z Varšavy bude prevádzkovať šesťkrát týždenne. Prvé lietadlo na tejto linke pristálo v Košiciach v pondelok tesne po polnoci. TASR o tom z košického letiska informovala Lucia Kočišová.



Spojenie bude realizované prúdovými lietadlami typu Embraer E170/E175 s kapacitou 76 alebo 82 sedadiel. Ako povedal výkonný riaditeľ a predseda predstavenstva letiska Košice Thomas Dworschak, letový poriadok ponúka možnosti spojenia s Varšavou, mnohými európskymi metropolami a diaľkovými destináciami v Severnej Amerike či Ázii. "S návratom LOT-u sa rapídnym spôsobom zlepšuje konektivita celého východného Slovenska, z čoho nepochybne budú profitovať cestujúci letiaci za rodinou, oddychom, prácou či podnikateľskými aktivitami," uviedol.



V rámci letného letového poriadku letiska Košice, ktorý platí od nedele (26. 3.), okrem uvedených aerolínií prevádzkuje lety aj letecká spoločnosť Austrian Airlines do Viedne, Ryanair do destinácií Londýn Stansted, Praha, Liverpool, Dublin a letecká spoločnosť Wizz Air do destinácie Londýn Luton.