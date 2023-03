Po zimnom útlme plánuje viac firiem vytvárať nové pracovné miesta

Bratislava 21. marca (TASR) - Európa prekonala zimné mesiace bez toho, aby sa naplnili najvážnejšie obavy z energetickej krízy. Slovenské firmy tak v najbližších mesiacoch plánujú opäť vytvárať viac pracovných miest, a to najmä v odvetviach, ktoré ešte v prvom štvrťroku plánovali prepúšťanie. V utorok o tom informovali predstavitelia personálnej agentúry ManpowerGroup Slovensko na základe ich štvrťročného prieskumu Index trhu práce na 510 slovenských zamestnávateľoch.



Čistý index trhu práce v SR, očistený o sezónne výkyvy, pre druhý kvartál tohto roka dosahuje 10 %, vyčíslili zástupcovia spoločnosti. Medzikvartálne ide o nárast o štyri percentuálne body.



Najvyšší čistý index práce je spomedzi slovenských regiónov v Bratislave (12 %) a na západnom Slovensku (12 %) a najnižší na východe SR (4 %). Najviac nových pracovných príležitostí očakávajú hlavne komunikačné služby s čistým indexom 47 %, energetika a sieťové odvetvia (39 %) a spotrebný tovar a služby (20 %).



Medziročne index trhu práce narástol o dva percentuálne body. Vlaňajší prieskum pracovného trhu na druhý kvartál sa pritom uskutočnil ešte pred vojnou na Ukrajine, pripomenula spoločnosť. Firmy sa však stále spamätávali z pandémie.



"Slovenskí zamestnávatelia boli v uplynulých mesiacoch zdržanlivejší, čakali, ako sa bude ďalej vyvíjať ekonomická situácia a energetická kríza. V súčasnosti väčšia časť trhu obnovuje nábory, pretože firmy si uvedomujú, že bez dostatku kvalifikovaných ľudí nemôžu ďalej napredovať," uviedla generálna manažérka spoločnosti Zuzana Rumiz. "Pod tlakom na zvýšenie energetickej nezávislosti čoraz viac firiem investuje do budovania ekologických riešení, čo stimuluje vznik nových pracovných miest v takzvanej zelenej ekonomike," dodáva Rumiz.



Ťažko predvídateľná situácia najmä v krajinách v blízkosti Ukrajiny pretrváva, no po období čakania a zmrazovaní náboru mnohé firmy pociťujú, že potrebujú posilniť zamestnanecké rady, uviedli zástupcovia spoločnosti. Nárast počtu zamestnancov očakáva 29 % slovenských zamestnávateľov, 18 % predpokladá pokles a 46 % neočakáva žiadnu zmenu, zvyšní sa nevyjadrili.



Globálne výsledky podľa firmy nepriniesli v porovnaní s predchádzajúcim kvartálom výrazné výkyvy. Čistý index trhu práce ostal nezmenený, na úrovni 23 %. Medziročne globálny čistý index trhu práce klesol o šesť percentuálnych bodov. V rámci uvedeného dopytovania firma zamestnávateľom položila otázku, ako očakávajú, že sa zmení celkový počet zamestnancov v ich spoločnosti v nasledujúcom štvrťroku do konca decembra v porovnaní s aktuálnym štvrťrokom.