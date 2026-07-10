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Po zjedení syrových nití skončil v nemocnici
Laboratórnym vyšetrením biologického materiálu bola u pacienta potvrdená prítomnosť baktérie Listeria monocytogenes.
Autor TASR
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Bratislava 10. júla (TASR) - Na trhu sa vyskytli nevyhovujúce potravinárske výrobky, a to syrové nite a pálivá chilli omáčka. V Žilinskom kraji mal konzument zdravotné ťažkosti zo syrového výrobku, ktorý bol zakúpený v obci Lutiše z kufra osobného auta od poľskej súkromnej osoby ešte 13. júna. V bratislavskej Dúbravke veterinárni inšpektori zakázali predaj americkej omáčky Tabasco s chilli papričkami pre obsah arašidov, ktoré neboli uvedené v zložení výrobku. Upozornila na to Štátna veterinárna a potravinová správa (ŠVPS) SR.
„Regionálna veterinárna a potravinová správa (RVPS) Žilina prijala žiadosť z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Žilina o súčinnosť v súvislosti s výskytom nebezpečného výrobku. Žiadosť bola zaslaná v súvislosti so zisteným výskytom výrobku – syrových nití, zakúpených v obci Lutiše z kufra osobného auta od poľskej súkromnej osoby,“ spresnila ŠVPS. Syrové nite boli zakúpené 13. júna 2026.
V súvislosti s konzumáciou syrových nití došlo podľa veterinárov k ochoreniu a hospitalizácii pacienta, ktorý predmetný výrobok konzumoval. Laboratórnym vyšetrením biologického materiálu bola u pacienta potvrdená prítomnosť baktérie Listeria monocytogenes, predstavujúca závažné zdravotné riziko pre spotrebiteľov. Veterinárni inšpektori predajcovi nariadili okamžité stiahnutie výrobkov z trhu.
ŠVPS doplnila, že RVPS Bratislava-mesto v rámci úradnej kontroly potravín vykonala v prevádzke Billa, Saratovská 47, Bratislava, odber vzorky výrobku „Tabasco Sriracha Sauce - omáčka s červenými chilli papričkami a s cesnakom 256 ml“ pôvodom z USA. „Analýzou vzorky bola zistená prítomnosť arašidov, ktoré nie sú uvedené v zložení výrobku,“ oznámila ŠVPS.
„Inšpektori nariadili zákaz umiestňovať výrobok na trh a zabezpečiť informáciu pre konečného spotrebiteľa. Prevádzkovateľ informoval odberateľov o nevyhovujúcom výrobku e-mailom. Celkovo bolo stiahnutých z predaja 1313 kusov výrobku,“ dodala veterinárna a potravinová správa.
„Regionálna veterinárna a potravinová správa (RVPS) Žilina prijala žiadosť z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Žilina o súčinnosť v súvislosti s výskytom nebezpečného výrobku. Žiadosť bola zaslaná v súvislosti so zisteným výskytom výrobku – syrových nití, zakúpených v obci Lutiše z kufra osobného auta od poľskej súkromnej osoby,“ spresnila ŠVPS. Syrové nite boli zakúpené 13. júna 2026.
V súvislosti s konzumáciou syrových nití došlo podľa veterinárov k ochoreniu a hospitalizácii pacienta, ktorý predmetný výrobok konzumoval. Laboratórnym vyšetrením biologického materiálu bola u pacienta potvrdená prítomnosť baktérie Listeria monocytogenes, predstavujúca závažné zdravotné riziko pre spotrebiteľov. Veterinárni inšpektori predajcovi nariadili okamžité stiahnutie výrobkov z trhu.
ŠVPS doplnila, že RVPS Bratislava-mesto v rámci úradnej kontroly potravín vykonala v prevádzke Billa, Saratovská 47, Bratislava, odber vzorky výrobku „Tabasco Sriracha Sauce - omáčka s červenými chilli papričkami a s cesnakom 256 ml“ pôvodom z USA. „Analýzou vzorky bola zistená prítomnosť arašidov, ktoré nie sú uvedené v zložení výrobku,“ oznámila ŠVPS.
„Inšpektori nariadili zákaz umiestňovať výrobok na trh a zabezpečiť informáciu pre konečného spotrebiteľa. Prevádzkovateľ informoval odberateľov o nevyhovujúcom výrobku e-mailom. Celkovo bolo stiahnutých z predaja 1313 kusov výrobku,“ dodala veterinárna a potravinová správa.