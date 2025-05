Po zlacnení úverov stúpa záujem mladých ľudí o kúpu nového bývania

Bratislava 24. mája (TASR) - Záujem o kúpu nehnuteľnosti po zlacnení úverov stúpa najmä u mladých ľudí. Za prvé tri mesiace tohto roka roka banky poskytli nové úvery v objeme 1,3 miliardy eur, čo je o 53 % viac ako v rovnakom období minulého roka. Informovala o tom realitná sieť UPgreat.



„Zvýšený záujem o kúpu nehnuteľnosti vidím najmä u mladých ľudí, ktorí si hľadajú svoje prvé bývanie. Zníženie úrokových sadzieb ich vracia naspäť do hry o získanie hypotekárneho úveru, ktorý bol pre nich doteraz často nedosiahnuteľný,“ uviedla majiteľka realitnej kancelárie UPgreat Home Zuzana Klačanová.



Mladí klienti do 35 rokov podľa realitnej kancelárie v súčasnosti tvoria polovicu zo všetkých záujemcov o nové bývanie. Najviac pritom rastie záujem o jedno- a dvojizbové byty či menšie rodinné domy.



Silný dopyt zo strany mladých ľudí podľa realitných odborníkov však pravdepodobne nebude pretrvávať dlho. Hovorí proti nemu negatívna demografia, keď počet ľudí v jednom ročníku klesá. Záujem mladých ľudí môžu ovplyvniť aj stúpajúce ceny nehnuteľností, ktoré robia vlastné bývanie pre mladú generáciu ťažšie dostupné.



„Najväčšiu skupinu žiadateľov o hypotéku v absolútnych číslach budú tvoriť klienti veku okolo 35 až 45 rokov. Mladým, ktorí idú do úveru sami, bez spoludlžníka, často pri vyšších splátkach už totiž na život veľa nezostáva,“ priblížil generálny riaditeľ spoločnosti Finvia Holding Michal Kremnický.



Doplnil, že úverový trh sa postupne zotavuje a začína rásť, dokazujú to podľa neho aj dáta Národnej banky Slovenska. „Po zvyšok roka by teda malo postupné oživovanie dopytu po hypotekárnych úveroch pokračovať,“ uzavrel Kremnický.